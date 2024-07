O Brasil estreou no handebol feminino dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 com uma vitória sobre a Espanha por 29 a 18 nesta quinta-feira (25), pelo Grupo B da competição.

Bruna de Paula e Patrícia Matieli foram as artilheiras do time brasileiro com seis gols. Tamires Araújo, Larissa Araújo e Giulia Guarieiro também se destacaram balançando as redes quatro vezes cada uma.

Mas o grande nome do jogo foi a goleira Gabriela Moreschi, que fez 14 defesas em 31 arremessos das espanholas, um aproveitamento de 45%.

Em um grupo com França, Hungria, Holanda, Angola e Espanha, o resultado foi fundamental para as pretensões do Brasil de se classificar para as quartas de final do torneio olímpico, já que as quatro primeiras seleções da chave avançam.

Esta foi a primeira vitória brasileira sobre a Espanha em competições oficiais no handebol feminino, modalidade em que o Brasil foi campeão mundial em 2013.

A equipe volta à quadra no próximo domingo (28), para enfrentar a Hungria.

