Fazer mais de 100 barcos desfilarem por seis quilômetros no Sena na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Essa ideia "louca" gerou uma logística à altura do desafio: fechar o rio para navegação por vários dias e um esquema excepcional nos transportes.

Mas principalmente, o desafio motivou a implementação de um dispositivo de segurança de primeira linha, criando perímetros com policiamento ostensivo a partir da quinta-feira da semana passada, enquanto 40 mil barreiras foram espalhadas pela capital francesa, para a surpresa e irritação dos habitantes da cidade.

O bloqueio do centro também não agradou aos comerciantes, que se queixaram da diminuição do movimento.

Diferentes dispositivos foram acionados no trabalho prévio das forças de segurança, incluindo cães detectores de explosivos e mergulhadores especializados na desativação. No total, espera-se que 45 mil agentes, drones de vigilância e 10 mil militares fiquem atentos a qualquer perigo durante a cerimônia de abertura.

Os barcos também foram inspecionados para evitar qualquer problema de segurança ou falha técnica.

Cerca de 20 embarcações permanentes amarradas entre o Trocadéro e a ponte de Bir-Hakeim tiveram que ser transferidas. Os proprietários foram realojados em hotéis e voltarão para suas casas flutuantes após a cerimônia.

Para transportar os 6.800 atletas previstos para sexta-feira até o desfile da cerimônia, foram preparados 250 ônibus.

Serão 205 delegações e 85 barcos desfilando durante duas horas e meia. Dez embarcações estão reservadas como reforço para o caso de alguma avaria, enquanto outras 15 vão trabalhar na organização do desfile, que deverá ser sincronizado com o ritmo do 'show' que vai acontecer nas margens do rio, nas pontes e nos telhados de paris.

Vários barcos da OBS (Olympic Broadcastin Services), que vai transmitir o evento, estarão na água para filmar a cerimônia. Também haverá embarcações de emergência e segurança, a princípio amarradas, mas preparadas para sair em caso de necessidade.

Os espectadores com ingressos poderão ficar nas 124 arquibancadas instaladas nas margens do Sena ou nas pontes.

Os responsáveis pelo transporte público trabalham há meses para preparar o sistema no dia da abertura dos Jogos.

Há várias estações de metrô fechadas por conta o evento e os intervalos dos trens serão reduzidos para ajudar os 320 mil espectadores previstos a chegaram ao centro da cidade e depois retornarem a suas casas e hotéis.

