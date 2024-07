Após um intenso e inusitado primeiro dia do futebol masculino no torneio olímpico, as mulheres fazem sua estreia na competição nesta quinta-feira (25), na véspera da cerimônia de abertura oficial dos Jogos de Paris-2024.

Será a primeira participação em uma olimpíada da seleção espanhola feminina, que com suas estrelas Aitana Bonmatí e Alexia Putellas é a grande favorita ao ouro no futebol, que também terá a renovada seleção dos Estados Unidos, a anfitriã França ou o Brasil, na despedida da 'rainha' Marta.

Espera-se que a estreia do torneio feminino não seja tão agitada quanto a do masculino, que na quarta-feira viveu um acontecimento inusitado: quando a Argentina marcou o gol do empate em 2 a 2, aos 16 minutos dos acréscimos, a torcida marroquina tentou entrar no campo de jogo, além de ter arremessado objetos contra os jogadores da 'Albiceleste'.

O árbitro mandou os jogadores para o vestiário, mas durante quase duas horas não se sabia se o jogo estava encerrado ou suspenso. Até que o site oficial do Comitê Olímpico Internacional (COI) declarou o fim da partida.

Após duas horas de suspense, o jogo foi reiniciado com o placar de 2 a 1 para o Marrocos, uma vez que o gol de Cristian Medina foi anulado por impedimento.

Por fim, a Argentina estreou com derrota na partida em que o próprio Lionel Messi descreveu como "inusitada" em suas redes sociais e que o técnico da 'Albiceleste', Javier Mascherano, chamou de "circo".

- Mali-Israel sem ocorrências -

Este não foi o único ponto quente do dia, a partida entre Mali e Israel foi disputada no Parque dos Príncipes sob medidas de segurança extraordinárias.

Mil policiais foram mobilizados devido ao receio de incidentes contra a delegação israelense em protesto contra uma ofensiva em Gaza que não aconteceu.

Além do futebol, o torneio masculino de rugby sevens começou na quarta-feira, com a Argentina se classificando para as quartas de final, em busca de medalha. Não foi o caso do Uruguai, que perdeu suas duas partidas.

Nesta quinta-feira, a primeira fase será concluída e as oito melhores equipes disputarão as quartas de final. Também terá início o torneio feminino de handebol e tiro com arco.

- Nadal x Djokovic na segunda fase? -

Nesta quinta foi realizado o sorteio do torneio de tênis, que deu origem a um hipotético duelo entre Rafael Nadal e Novak Djokovic na segunda fase.

O espanhol, vencedor de 14 Roland Garros e campeão olímpico em Pequim-2008, fará sua estreia em seus últimos Jogos Olímpicos contra o húngaro Marton Fucsovics (N.83), enquanto o sérvio, que só tem o ouro olímpico pendente em sua prateleira de títulos, enfrenta o australiano Matthew Ebden, especialista em duplas.

Nadal (22 títulos de Grand Slam) e Djokovic (recorde de 24 títulos de Grand Slam) se enfrentaram 59 vezes, com 29 vitórias para o espanhol e 30 para o sérvio.

Outro grande candidato ao ouro, o também espanhol Carlos Alcaraz, vencedor de Roland Garros e de Wimbledon deste ano e atual número 3 do mundo, vai estrear contra o libanês Hady Habib (N.275) e tem um caminho bastante acessível até as semifinais.

Andy Murray, campeão olímpico em 2012 e 2016, se juntou à lista de baixas em Paris, um dia depois do anúncio da desistência do líder do ranking da ATP, Jannik Sinner, e do dinamarquês Holger Rune. O britânico, porém, pretende participar do torneio de duplas.

- Suspense com a cerimônia de abertura -

Nesta quinta, grande parte do interesse olímpico será direcionado ao rio Sena, palco da cerimônia de abertura inédita na sexta-feira.

Há muitas apostas sobre quais estrelas internacionais participarão do evento. Céline Dion e Lady Gaga, ambas vistas na capital francesa, parecem ser duas delas, mas o segredo permanece, assim como sobre quem será o último a receber a pira olímpica e responsável por acender o caldeirão.

Muitos chefes de Estado e de governo já estão presentes em Paris para assistir à cerimônia, embora primeiro participem, nesta quinta, de uma cúpula no museu do Louvre sobre "Esporte e desenvolvimento sustentável".

Para garantir a segurança do evento, a França pediu reforços aos seus aliados durante os Jogos, que devem atrair 15 milhões de visitantes: 42 países responderam e enviaram cerca de 1.900 policiais. Equipes mistas de agentes franceses e estrangeiros já patrulham a cidade.

mcd/dbh/zm/ma/yr/aa