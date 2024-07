Gari, de uniforme verde, afugentou ladrões com uma vassoura

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um gari usou uma vassoura para bater em dois ladrões que tentavam roubar um carro em San Isidro, na Argentina. O caso aconteceu na manhã de sábado (20).





Motorista deixou o carro na calçada para fechar o portão de casa. Neste momento, dois homens aparecem correndo, pegam a chave dele e entram no carro para fugir.





Vizinhos presenciaram a tentativa de roubo. Imagens de uma câmera de segurança capturaram os gritos da vítima e de outras pessoas.





Ladrões têm dificuldade para ligar o carro. É quando um gari corre na direção deles e usa o cabo da vassoura para bater no homem sentado no banco do motorista.





Eles saem do carro assustados e tentam fugir a pé. Um deles é atropelado por um carro em marcha ré, mas consegue se levantar e vai embora correndo.