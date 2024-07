O tenista italiano Jannik Sinner continua como número 1 do ranking da ATP por mais uma semana, de acordo com a lista publicada nesta segunda-feira (22), com o sérvio Novak Djokovic em segundo e o espanhol Carlos Alcaraz em terceiro, enquanto Rafael Nadal ganhou 100 posições e agora é o 161º.

Nadal, que está na reta final da preparação para os Jogos Olímpicos de Paris 2024, subiu no ranking depois de ter sido finalista do ATP 250 de Bastad, onde foi derrotado pelo português Nuno Borges (42º).

Dentro do Top 10, a única mudança foi a ascensão do norueguês Casper Ruud do nono para o oitavo posto, desbancando o russo Andrey Rublev.

O jovem francês Arthur Fils, de 20 anos, campeão do ATP 500 de Hamburgo no domingo, subiu oito posições e agora é o 20º da lista, entrando pela primeira vez no Top 20.

Outro grande salto foi o do italiano Matteo Berrettini, que passou de 82º para 50º depois de vencer o ATP 250 de Gstaad.

O brasileiro mais bem colocado no ranking continua sendo Thiago Wild, em 72º. Por sua vez, Thiago Monteiro, que caiu nas quartas em Bastad depois de eliminar Casper Ruud, subiu seis posições para ser o número 79 do mundo.

-- Ranking da ATP publicado nesta segunda-feira, 22 de julho de 2024:

1. Jannik Sinner (ITA) 9570 pts

2. Novak Djokovic (SRV) 8460

3. Carlos Alcaraz (ESP) 8130

4. Alexander Zverev (ALE) 7295

5. Daniil Medvedev (RUS) 6525

6. Alex De Minaur (AUS) 4185

7. Hubert Hurkacz (POL) 4105

8. Casper Ruud (NOR) 3925 (+1)

9. Andrey Rublev (RUS) 3830 (-1)

10. Grigor Dimitrov (BUL) 3770

11. Taylor Fritz (EUA) 3705

12. Stefanos Tsitsipas (GRE) 3705

13. Tommy Paul (EUA) 3410

14. Ben Shelton (EUA) 2750

15. Ugo Humbert (FRA) 2450

16. Holger Rune (DIN) 2300 (+1)

17. Lorenzo Musetti (ITA) 2265 (-1)

18. Sebastián Báez (ARG) 2210 (+1)

19. Felix Auger-Aliassime (CAN) 2115 (-1)

20. Arthur Fils (FRA) 1925 (+8)

...

72. Thiago Seyboth Wild (BRA) 755

79. Thiago Monteiro (BRA) 730 (+6)

...

161. Rafael Nadal 380 (+100)

