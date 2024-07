Venezuela, país da América do Sul rico em petróleo, realizará eleições presidenciais em 28 de julho, em meio a uma crise sem precedentes que produziu um colapso da economia e um êxodo maciço de sua população.

A seguir, cinco pontos sobre o país:

- De Simón Bolívar ao chavismo -

Simón Bolívar (Caracas, 1783 - Santa Marta, Colômbia, 1830), conhecido como o Libertador, é o maior herói da Venezuela. Político e estrategista militar, ele é considerado o responsável pela independência de várias colônias da Espanha no início do século XIX, que hoje constituem a Venezuela, Colômbia, Panamá, Equador e Peru.

Sempre foi venerado como "pai da pátria", mas com o chavismo a exaltação e uso de sua figura se elevou ainda mais. A Constituição de 1999, impulsionada pelo líder socialista Hugo Chávez, acrescentou seu sobrenome ao nome do país: "República Bolivariana da Venezuela".

Chávez, um militar carismático que dirigiu um golpe fracassado em 1992, foi eleito presidente em 1998. Com uma popularidade muito alta, apoiada em diversos programas sociais para a atenção à saúde e educação, modificou toda a estrutura do Estado. Seus opositores criticam sua onipresença, má gestão da economia, e abuso dos recursos públicos. Morto em 2013 por um câncer, o esquerdista Nicolás Maduro o sucedeu na presidência.

Enfrentando uma grave crise política, econômica e humanitária que levou ao êxodo de 7 dos seus 30 milhões de habitantes, Maduro governou apoiado nas Forças Armadas e no aparelho de segurança do Estado. Nas eleições de 28 de julho busca sua reeleição para um terceiro mandato de seis anos.

- Maiores reservas de petróleo -

Com cerca de 300 bilhões de barris, a Venezuela tem as maiores reservas de hidrocarbonetos do mundo.

A produção de petróleo atingiu o pico em 2008, com 3,5 milhões de barris por dia, mas depois caiu para 400.000 barris por dia devido à má administração e à corrupção. Hoje, ela está próxima de 1 milhão de barris.

Em 2018, os EUA impuseram sanções ao setor, depois de repudiar a reeleição de Maduro, considerada fraudulenta.

No final do ano passado, após um acordo entre o governo e a oposição para a realização de eleições, Washington aliviou as sanções. Mas depois as restabeleceu, embora com exceções na forma de licenças para empresas como Chevron, Repsol, Maurel e Prom.

- Arepa universal -

Impulsionada por uma onda de migração sem precedentes, que a ONU estimou em 7 milhões de pessoas, a Venezuela tornou-se mundialmente conhecida por sua arepa, um pão de milho que é particularmente popular na culinária sem glúten.

Em Nova York, Paris, Buenos Aires, Cidade do México, Madri, Nápoles, Melbourne, Tóquio e Hong Kong, restaurantes e barracas de rua oferecem a arepa com os mais variados recheios e nomes: “domino”, com queijo branco e feijão preto; “pelúa”, com queijo e carne desfiada; ou “reina pepiada”, com abacate e frango.

- Gangues criminosas -

Conhecido durante anos como um dos países mais perigosos do mundo, a Venezuela teve nos últimos anos uma sensível baixa no índice de homicídios, de 91,8 para 26,8 por 100 habitantes entre 2016 e 2023, segundo o Observatório Venezuelano da Violência (OVV), uma ONG independente.

Mas as gangues criminosas venezuelanas se expandiram pelos países da América Latina. O Trem de Arágua é uma das mais conhecidas, e Estados Unidos oferecem até 5 milhões de dólares (quase 30 milhões de reais) por informações que levem à prisão de seus líderes.

Seguindo a rota dos migrantes venezuelanos, suas principais vítimas, esses grupos se dedicam à extorsão, assassinato, prostituição, tráfico de drogas e pessoas, e, até mesmo, mineração ilegal.

Na Venezuela, a presença das gangues persiste, sobretudo, nos bairros mais pobres onde extorquem os pequenos comerciantes e outras pessoas.

- Tepuyes e arquitetura moderna -

O Parque Nacional Canaima, próximo à Guiana e ao Brasil, abriga os Tepuyes, gigantescas montanhas de pedra que são as formações mais antigas da Terra. Lá, no Auyantepuy, também está a cachoeira de Salto Ángel, a cachoeira mais alta do mundo (979 metros), avistada pelo aviador americano Jimmy Angel na década de 1930, mas conhecida pelos índios Pemón desde tempos imemoriais.

Canaima é um Patrimônio Mundial da Unesco, assim como a Cidade Universitária de Caracas, uma magnífica obra de arquitetura e arte moderna desenvolvida pelo arquiteto Carlos Raúl Villanueva na década de 1950. Com obras de Jean Arp, Fernand Léger e Alexander Calder, entre outros, apresenta uma praça coberta e uma aula magna.

bur-paj/maj/pgf/nn/jt/mr/dd/aa