O presidente israelense, Isaac Herzog, estará presente na abertura dos Jogos Olímpicos de Paris na sexta-feira (26), anunciou o seu gabinete neste domingo (21).

"Durante a sua visita, o presidente representará o Estado de Israel na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de 2024 e cumprimentará a delegação israelense no início da competição", disse o seu departamento em comunicado.

Herzog também participará dos eventos para relembrar o 52º aniversário do ataque aos atletas israelenses durante as Olimpíadas de Munique, na Alemanha, em 1972.

Essa edição ficou marcada pela tomada de reféns da delegação israelense, cometida por um comando palestino, na qual morreram 11 atletas israelenses e um policial alemão.

Herzog também estará presente na cerimônia que o presidente francês, Emmanuel Macron, organizará para os chefes de Estado presentes na abertura dos Jogos Olímpicos.

Israel será representado por 88 atletas nestes jogos, segundo o Comitê Olímpico Israelense. Vários desses atletas são candidatos a medalhas, como Avishag Semberg (taekwondo) e o ginasta Artyum Dolgopyiat.

A delegação israelense estará protegida por importantes protocolos de segurança, após a tensão derivada da guerra na Faixa de Gaza entre o Exército israelense e o Hamas.

"Estamos no meio de uma guerra difícil e dolorosa, que também se reflete no cenário internacional. Neste momento, é especialmente importante que o Estado de Israel tome decisivamente o seu lugar e apareça em todos os palcos mundiais, em particular em um palco tão importante quanto os Jogos Olímpicos", disse Herzog.

A guerra em Gaza eclodiu em 7 de outubro de 2023, quando comandos islamistas do Hamas mataram 1.195 pessoas, a maioria civis, e sequestraram 251 no sul de Israel, segundo uma contagem baseada em dados oficiais israelenses.

Em resposta, Israel lançou uma ofensiva que já matou 38.983 pessoas em Gaza, a maioria civis, segundo o Ministério da Saúde do território governado pelo Hamas.

