Sheila Jackson Lee no jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca no Washington Hilton em Washington, DC, 29 de abril de 2023

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS0 - Morreu nesta sexta-feira (19), aos 74 anos, a deputada Sheila Jackson Lee, ativista antirracista e deputada do Partido Democrata no Texas. A causa da morte não foi divulgada pela família. No mês passado, a parlamentar anunciou o diagnóstico de um câncer no pâncreas, mas afirmou que pretendia continuar a trabalhar durante o tratamento.





Eleita pela primeira vez em 1994, Lee era defensora dos direitos dos afro-americanos e das mulheres. Ela foi uma das congressistas a apresentar um projeto para tornar o "Juneteenth" (união das palavras "junho" e "dezenove" em inglês) um feriado nacional para celebrar a emancipação dos últimos escravizados, no Texas, em 1865.





Em um raro momento de união entre republicanos e democratas, a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovou a proposta em junho deste ano, por 415 votos a favor e 14 contra. O feriado é comemorado em 19 de junho. "Este dia representa a liberdade", disse a parlamentar à época.





Formada em ciências políticas pela Universidade Yale e em direito pela Universidade da Virgínia, Lee se dedicou a pautas como justiça social, desigualdade econômica e saúde pública. Após o assassinato de George Floyd durante uma abordagem policial em 2020, passou a defender uma reforma policial no país.





Durante sua carreira no Congresso, a deputada foi presidente do Subcomitê Judiciário para Crime, Terrorismo e Segurança Interna, e membro sênior dos comitês de Judiciário, Segurança Interna e Orçamento. A democrata liderou iniciativas legislativas importantes, como a lei sobre violência contra a mulher.





Uma das últimas disputas políticas da congressista aconteceu no ano passado, quando ela perdeu a eleição para a prefeitura de Houston para o ex-senador John Whitmire. Embora tenha sido apoiada por eleitores negros e por democratas como Hillary Clinton, Lee teve dificuldade em expandir sua base.





Em comunicado, Whitmire definiu a congressista como uma servidora pública dedicada, e afirmou que havia trabalhado com ela recentemente no Escritório de Gerenciamento de Emergências de Houston para ajudar os habitantes da cidade a se recuperarem de uma tempestade.





A deputada democrata recebeu homenagens de políticos americanos de todos os espectros políticos. Em nota, o ex-presidente Bill Clinton a considerou como "uma das líderes mais eficazes do país".





Os membros da Bancada Negra do Congresso americano se lembraram de Lee como "uma defensora feroz da justiça social e econômica, segurança nacional e interna, independência energética e crianças e famílias trabalhadoras".





Confira: democratas buscam votos de latinos indecisos em disputa pela Casa Branca

No X, o governador republicano Greg Abbott, do Texas, escreveu: "Cecilia [esposa de Abbott] e eu sempre lembraremos da deputada Sheila Jackson Lee. Seu legado de serviço público e dedicação ao Texas viverá".





"Estou profundamente triste com a morte da minha amiga e colega Sheila Jackson Lee. Ela foi uma incansável defensora de Houston", publicou o senador republicano Ted Cruz.