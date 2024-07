O primeiro dia do Grande Prêmio da Hungria, que marca o início da segunda metade da temporada de Fórmula 1, confirmou nesta sexta-feira (19) que a luta pela vitória está aberta entre as equipes mais competitivas.

O espanhol Carlos Sainz Jr. (Ferrari) foi o mais rápido na primeira sessão do dia, enquanto o britânico Lando Norris (McLaren) fez o mesmo na segunda. Esse último alcançou o melhor tempo do dia.

O ponto em comum dos dois treinos livres foi que, em cada um deles, o atual tricampeão mundial, o holandês Max Verstappen (Red Bull), terminou em segundo lugar, esperando que as coisas fiquem mais sérias no sábado com a briga pela pole position.

Esperava-se uma disputa a três entre Red Bull, McLaren e Mercedes [que venceu os dois últimos Grandes Prêmios], mas a Ferrari parecia especialmente confortável no circuito de Hungaroring nesta sexta-feira e ameaça se juntar a essa luta, depois de quatro corridas consecutivas complicadas para a 'Scuderia'.

Assim como nos fins de semana anteriores, Sainz teve uma sexta-feira melhor que seu companheiro de equipe Charles Leclerc, que continua a enfrentar problemas desde que triunfou em casa no Grande Prêmio de Mônaco, no final de maio.

- Leclerc bate -

Autor de um tempo promissor no meio da jornada, com pneus duros, Leclerc teve um desempenho pior na sessão da tarde, fazendo com que ela fosse interrompida por 15 minutos.

Ele saiu da pista na Curva 4 e acabou perdendo o controle e se chocando com a barreira de segurança em alta velocidade. O piloto da Ferrari saiu ileso do carro, que sofreu danos.

Já a Mercedes, muito rápida há um mês, não conseguiu entrar no 'Top 3' desta sexta-feira. O britânico George Russell ficou em quarto e quinto lugar nas sessões do dia, o que traz esperanças de um sábado positivo.

Seu companheiro de equipe e compatriota Lewis Hamilton, que há duas semanas se reencontrou com a vitória após dois anos e meio de espera, só conseguiu terminar em décimo na primeira sessão e depois em sexto na segunda.

"Não tivemos o nosso melhor nível hoje, as configurações do carro não me permitiram ficar à vontade. Achamos que sabemos porque o carro não estava no seu melhor. Vamos trabalhar duro para tentar progredir de agora até sábado", garantiu Hamilton.

- Fôlego para Sergio Pérez -

Pela primeira vez, o segundo carro da Red Bull, o de Sergio Pérez, chegou perto do tempo de Verstappen.

O mexicano, ameaçado de perder sua vaga devido aos resultados decepcionantes, fez o quarto melhor tempo da segunda sessão, apenas dois décimos de segundo atrás do seu ilustre companheiro de equipe. Ele terá que confirmar esse bom desempenho no sábado durante a classificação.

Nas últimas seis corridas, Pérez contribuiu com apenas 15 pontos para a Red Bull. Um contraste enorme com os 119 que Verstappen acumulou.

"Todos queremos que Checo [Sergio Pérez] mostre o potencial que exibiu nas primeiras quatro ou cinco corridas. Sabemos do que ele é capaz", disse o chefe da Red Bull, Christian Horner.

"Acho que ele andou um pouco confuso nas últimas corridas, mas hoje ele deu sinais de que está saindo dessa situação. A equipe está trabalhando muito para apoiá-lo e garantir que ele volte à forma. Precisamos dele", acrescentou ele.

