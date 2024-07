Oito dias antes da abertura dos Jogos de Paris, a Vila Olímpica abrirá suas portas na quinta-feira (17) para receber os primeiros atletas que chegarão ao complexo, que levou três anos para ser construído e receberá até 14.000 visitantes.

A abertura da casa dos atletas é um momento simbólico antes do início dos Jogos (26 de julho a 11 de agosto). A partir da meia-noite de quinta-feira, as primeiras delegações poderão tomar posse de suas acomodações.

Há uma semana, a Vila tem estado ocupada com os chefes de delegação e suas equipes encarregadas de preparar as boas-vindas aos seus respectivos países.

“Há uma semana há pessoas aqui, mas a partir de quinta-feira a Vila estará lotada. É quando ela ganhará vida”, disse à AFP André-Pierre Goubert, vice-chefe da delegação francesa.

Os representantes de Austrália, Bélgica, Brasil, Japão e Holanda já estão na Vila finalizando os últimos detalhes.

- 'Ainda há algum trabalho' -

"Os países grandes chegarão no dia da abertura (...) Estados Unidos, Nova Zelândia, Brasil e Suíça", assegura Goubert.

Algumas horas antes do momento simbólico, o comitê organizador está trabalhando para garantir que tudo esteja perfeito.

“Ainda há algum trabalho a ser feito para finalizar todos os espaços e fazer a limpeza”, disse Laurent Michaud, diretor da Vila, na segunda-feira.

Em seu momento mais movimentado, o complexo de 52 hectares entre as cidades de Saint-Denis, Saint-Ouen e Ile Saint-Denis, ao norte de Paris, receberá 14.500 pessoas, incluindo 9.000 atletas.

“Será um verdadeiro formigueiro”, prevê um membro do movimento olímpico francês sobre uma população que não será composta apenas por atletas e equipes técnicas.

- Vantagens do país anfitrião -

“Teremos 4.000 funcionários na Vila: os da Paris-2024, empresas com as quais temos contratos, incluindo limpeza e bufê, além de 1.500 voluntários que trabalharão na Vila, principalmente para acompanhar as delegações no dia a dia”, diz Michaud.

Do país anfitrião, a França, apenas a equipe feminina de polo aquático participará do ritual de quinta-feira, com “cerca de trinta pessoas”. Elas serão as primeiras a conhecer o prédio dedicado à delegação local, diz Goubert.

Entre as vantagens de organizar a competição, a França pôde escolher seu prédio, localizado próximo ao restaurante montado na Cité du Cinéma, perto da policlínica da Vila.

Os 573 atletas da delegação francesa e os 51 substitutos (624) se beneficiarão de uma sala de treinamento privativa de 170 metros quadrados - a Vila oferece uma sala coletiva - e uma sala comum com uma tela de TV de 5x3 metros, jogos de tabuleiro e um pebolim.

cto/ll/jde/pm/an/mb/dd/aa