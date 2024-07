O Internacional perdeu para o argentino Rosario Central por 1 a 0 no jogo de ida dos playoffs de classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana, disputado na noite desta terça-feira (16), no estádio Gigante de Arroyito, na cidade de Rosário.

O colombiano Jaminton Campaz marcou o gol da vitória do time argentino no início do segundo tempo (49').

Ibarra chutou de longe para o meio onde Campaz aproveitou um vacilo de Rômulo e avançou sozinho para definir na saída do goleiro Rochet.

A partida de volta será disputada na próxima terça-feira, dia 23, no Beira-Rio, em Porto Alegre, e o vencedor deste confronto avançará às oitavas de final da Sul-Americana para enfrentar o Fortaleza.

- Ficha Técnica:

Estádio: El Gigante De Arroyita (Rosário)

Árbitro: Cristián Garay (CHI)

Gol:

Rosario Central: Campaz (49')

Cartões amarelos:

Rosario Central: Campaz (32'), Gómez (75')

Internacional: Ribeiro Silva (36'), Gomes (90'+5)

Escalações:

Rosario Central: Jorge Broun (cap.) - Facundo Mallo, Emanuel Coronel (Damián Martínez 84), Carlos Quintana, Agustín Sández - Franco Ibarra (Kevin Ortiz 90'+2), Maximiliano Lovera (Jonatan Gómez 46'), Mauricio Martinez, Jaminton Campaz (Alan Rodriguez 90'+2), Enzo Copetti - Marco Ruben (Agustin Ignacio Modica 84'). Técnico: Miguel Ángel Russo.

Internacional: Sergio Rochet - Bustos, Gabriel Mercado, Vitão (Igor Gomes 27), Renê - Rômulo, Bruno Gomes, Bruno Henrique, Alan Patrick (cap.), Wesley (Gustavo Prado 78'), Alario (Lucca 90'+1). Técnico: Pablo De Toledo.

bds/str/gfe/aam