O senador democrata Bob Menéndez, um dos políticos mais poderosos de Washington, foi declarado culpado nesta terça-feira (16) de corrupção, fraude e de trabalhar como agente para o governo do Egito, confirmou o tribunal no qual foi julgado.

Segundo a Promotoria, o senador de Nova Jersey, de 70 anos, usou seu poder e influência quando era presidente do Comitê de Relações Exteriores do Senado para ajudar, junto com sua esposa Nadine Arslanian, os empresários Wael Hana, Fred Daibes e José Uribe, em troca de subornos. O senador pode passar o resto de sua vida na prisão.

