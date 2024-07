O governo sérvio deu sinal verde nesta terça-feira (16) para retomar uma controversa operação de mineração do grupo australiano Rio Tinto para extrair lítio, poucos dias depois de uma decisão judicial nesse sentido.

O governo está "tomando medidas para restaurar a ordem jurídica como existia antes da adoção dos regulamentos declarados inconstitucionais", indica um texto publicado pelas autoridades sérvias.

Na quinta-feira passada, o tribunal constitucional da Sérvia determinou que a decisão do governo sérvio de suspender uma licença concedida ao grupo australiano em 2022 "não estava de acordo com a Constituição ou com a lei".

O futuro dos depósitos de minério na região de Loznica, no oeste da Sérvia, tem sido uma fonte de disputa nos últimos anos.

Os opositores afirmam que este projeto bilionário representa um perigo permanente para o meio ambiente da região agrícola de Jadar.

"O governo (...) pisoteou a Constituição do país, ocupou as suas instituições e tornou-se um fantoche de interesses estrangeiros", disse Savo Manojlovic, um dos principais opositores ao projeto, em uma mensagem nas redes sociais nesta terça-feira.

A Rio Tinto afirma que a exploração criará milhares de empregos e fará da Sérvia um país importante na transição climática.

Segundo a empresa australiana, as reservas de lítio de Jadar, descobertas em 2004 e uma das maiores da Europa, poderão produzir até 58 mil toneladas de carbonato de lítio por ano.

