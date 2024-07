Um acidente com um ônibus que transportava trabalhadores da empresa Inditex deixou o veículo preso verticalmente na entrada de um túnel na Catalunha e provocou quase 50 feridos, três deles em estado crítico, informaram as autoridades nesta terça-feira (16).

A parte dianteira do ônibus ficou presa no teto da entrada do túnel rodoviário C32, cobrindo totalmente este acesso, segundo imagens dos serviços de emergência catalães e testemunhas nas redes sociais.

O sistema de emergências médicas da Catalunha indicou na rede social X que o acidente deixou 47 feridos, três deles em estado crítico e 22 em estado grave.

Dois dos três que apresentam quadros mais delicados tiveram que ser levados em helicópteros médicos, enquanto o terceiro, bem como os gravemente feridos, foram transferidos de ambulância para hospitais da região.

Os bombeiros relataram que foi necessário realizar trabalhos para soltar o motorista, que estava preso no veículo.

O ônibus levava funcionários da empresa Inditex, proprietária da Zara, de Barcelona ao município de Tordera, onde estão localizadas as sedes de outras marcas da empresa líder mundial em vendas de moda de baixo custo, Bershka, Massimo Dutti e Oysho, informou um porta-voz do grupo à AFP.

De acordo com o jornal catalão La Vanguardia, as equipes de resgate no local, perto da cidade de Pineda de Mar, trabalham com a hipótese de que um dos pneus do veículo estava furado, o que levou o ônibus a perder o controle e a bater na lateral da via, à altura da entrada do túnel, cujo formato oval poderia explicar porque o ônibus se deslocou e permaneceu na posição vertical.

