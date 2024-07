"Vou dar a minha vida por este clube", afirmou o astro francês Kylian Mbappé ao ser apresentado nesta terça-feira (16) como novo jogador do Real Madrid, diante de milhares de torcedores no Santiago Bernabéu.

"Estou muito feliz e orgulhoso de ser um jogador do time dos meus sonhos e do maior clube", acrescentou, em espanhol, o atacante de 25 anos, que antes da apresentação assinou oficialmente o seu contrato de cinco anos com o presidente do clube merengue, Florentino Pérez.

Emocionado diante dos 80 mil torcedores presentes nas arquibancadas, Mbappé declarou: "É um dia incrível para mim, desde criança eu tinha um sonho, de jogar aqui, e estar aqui significa muito para mim (...) Agora tenho outro sonho, de estar à altura deste clube, o melhor do mundo", destacou o novo camisa '9' da equipe.

Mbappé é "um jogador excepcional que vem para nos ajudar a continuar vencendo, um jogador que hoje realiza o sonho de sua vida. Você está aqui, bem-vindo à sua casa", disse Pérez.

Após a apresentação, o jogador dará sua primeira entrevista coletiva.

O evento no Bernabéu, que também contou com a presença de Zinédine Zidane, teve entrada gratuita e adicionou um novo dia de festa para os espanhóis, após a comemoração do título da Espanha na Eurocopa.

Mbappé chega a Madri após uma atuação apagada na Eurocopa e uma temporada complicada no Paris Saint-Germain, marcada pela tensão em torno da renovação de seu contrato.

Após a conclusão dos trâmites com o PSG e contratação pelo Real Madrid, o atacante disse se sentir "livre" e "aliviado".

"É um prazer imenso e um sonho tornado realidade. Vou com muito entusiasmo e humildade", declarou Mbappé.

- Trio ofensivo -

No Real Madrid, Mbappé formará um novo e poderoso trio ofensivo ao lado do inglês Jude Bellingham e de Vinícius Júnior, sob o comando do técnico italiano Carlo Ancelotti.

Desde a última quinta-feira, a camisa com o número '9' do francês está à venda nas lojas do clube, onde se vê o rosto do atacante em todos os cantos.

O Real Madrid espera amortizar os valores de sua contratação (salário estimado em 15 milhões de euros líquidos — R$ 89,2 milhões na cotação atual — por temporada e bônus de assinatura de mais de 100 milhões de euros — R$ 595 milhões) com contratos de patrocínio, venda de camisas e ingressos, entre outras receitas.

Atual campeão, o time merengue iniciará sua campanha no Campeonato Espanhol fora de casa contra o Mallorca, no dia 18 de agosto.

A possível estreia de Mbappé no Santiago Bernabéu terá de esperar até a semana seguinte, quando o Real Madrid receberá o Valladolid, que acabou de subir da segunda divisão.

