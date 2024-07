Quatro pessoas foram mortas e várias outras ficaram feridas em um ataque a tiros perto de uma mesquita na capital de Omã, Mascate, disseram as autoridades policiais nesta terça-feira (16, noite de segunda em Brasília).

"A Polícia Real de Omã respondeu a um incidente de ataque a tiros ocorrido nas proximidades de uma mesquita na área de Al-Wadi Al-Kabir", afirmou a polícia em um comunicado.

A força policial deu um saldo inicial de quatro mortos e "vários outros" feridos na mesquita localizada no leste de Mascate.

"Todas as medidas e procedimentos de segurança necessários foram tomados para lidar com a situação, e as autoridades continuam recolhendo evidências e conduzindo investigações para descobrir as circunstâncias em torno do incidente", disse um comunicado da polícia na rede social X.

