A Bolsa de Valores de Nova York fechou em alta nesta segunda-feira (15), com o Dow Jones marcando um novo recorde, depois que o ex-presidente americano e candidato republicano Donald Trump sobreviveu a uma tentativa de assassinato no sábado.

O índice Dow Jones alcançou um máximo histórico de 40.211,72 pontos ao subir 0,53%. Já o tecnológico Nasdaq avançou 0,40% e o índice ampliado S&P 500, 0,28%.

No sábado, o magnata republicano Trump sobreviveu a uma tentativa de assassinato durante um comício ao ar livre em Butler, Pensilvânia. "Trump já tinha o vento a seu favor após o debate: os acontecimentos do fim de semana não fazem mais que reforçar a certeza de que ele vencerá em novembro", escreveu Neil Wilson, analista da empresa de serviços financeiros Finalto.

"Muitos veem o ex-presidente como um candidato mais favorável ao mercado, em parte devido a seu impulso em favor da desregulação e da redução das taxas impositivas corporativas", comentou Patrick O'Hare, do site briefing.com.

Um governo Trump "será bom para a renda variável, mas provavelmente não para a renda fixa", comentou Jack Ablin, da consultoria Cresset.

Os investidores do mercado de títulos públicos temem que o desejo do grupo de Trump de elevar tarifas possa provocar o aumento da inflação.

Os rendimentos de longo prazo nos Estados Unidos se recuperaram, com os títulos do Tesouro com vencimento em dez anos subindo para 4,22%, em comparação com os 4,18% de sexta-feira às 17h30 (horário de Brasília).

Um motivo de alegria para os mercados é que "a probabilidade de uma redução das taxas de juros oficiais em setembro é agora de 94%", informou Philippe Cohen, gerente da consultoria Kiplink Finance.

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Jerome Powell, disse hoje que se sentia confiante pela desaceleração da inflação.

"Não ganhamos nenhuma confiança adicional no primeiro trimestre, mas as três leituras do segundo trimestre, incluída a da semana passada, aumentam um pouco a confiança", disse Powell em entrevista a David Rubenstein, do Clube Econômico de Washington DC, enquanto a inflação em 12 meses caiu levemente em junho, de 3,3% para 3%.

