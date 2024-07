Os preços do petróleo recuaram nesta segunda-feira (15) em um mercado no qual a oferta parece suficiente a curto prazo, principalmente nos Estados Unidos.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em setembro cedeu 0,21% e fechou a US$ 84,85.

O barril de West Texas Intermediate (WTI) americano para entrega em agosto caiu 0,36%, sendo negociado a US$ 81,91.

"Tivemos certo impulso desde o início de junho, mas há uma semana estamos estagnados", observou Stephen Schork, do Schork Group. Ele destacou que a chamada volatilidade implícita, ou seja, a volatilidade esperada nos próximos meses para os preços do petróleo, havia diminuído.

"Isso indica que o mercado tem menos medo" de um possível desequilíbrio entre oferta e demanda, prosseguiu o analista.

"Restam seis ou sete semanas desta temporada de viagens" por estrada nos Estados Unidos, "e os suprimentos, especialmente de petróleo bruto, são abundantes", disse Schork.

Além disso, nos Estados Unidos, vários operadores preveem que os estoques de petróleo bruto e produtos refinados tenham aumentado na semana passada, devido ao fechamento de várias terminais durante a passagem da tempestade Beryl no Texas e Louisiana.

Um aumento dos estoques geralmente é negativo para os preços.

"Poderíamos estar diante de uma correção", advertiu o analista.

