A Argentina conquistou neste domingo sua décima sexta Copa América ao vencer a Colômbia por 1 a 0 em Miami, na final da edição dos Estados Unidos-2024, na prorrogação, e passou a liderar sozinha a lista de campeões do torneio, deixando para trás o Uruguai, que tem quinze títulos.

Com nove conquistas, o Brasil ocupa o terceiro lugar na lista dos vencedores da mais antiga competição de seleções do mundo, que é realizada desde 1916.

A 'Albiceleste', que desde o torneio continental anterior, disputado no Brasil em 2021, tirou das costas o peso de 28 anos sem títulos (desde a Copa América do Equador-1993), não para de comemorar.

E neste domingo, com um gol de Lautaro Martínez aos 112 minutos, revalidou o título continental e no processo foi creditado com a simbólica 'Tríplice Coroa' ao vencer as Copas América de 2021 e 2024 e o Mundial de 2022 no Catar, algo que só a Espanha havia alcançado quando venceu as Eurocopas de 2008 e 2012 e a Copa do Mundo da África do Sul de 2010.

A Colômbia, por sua vez, tem uma das honras mais modestas da América do Sul, pois só ganhou uma Copa América em sua história, a que organizou em casa em 2001.

Neste domingo, além de ficar sem o seu segundo título continental viu chegar ao fim sua invencibilidade de 28 jogos, a mais longa da sua história.

- Seleções com mais títulos da Copa América:

Argentina: 16

Uruguai: 15

Brasil: 9

Paraguai: 2

Chile: 2

Peru: 2

Colômbia: 1

Bolívia: 1

Primeiros colocados por edição:

Ano-sede campeão vice-campeão terceiro

1916-Argentina Uruguai Argentina Brasil

1917-Uruguai Uruguai Argentina Brasil

1919-Brasil Brasil Uruguai Argentina

1920-Chile Uruguai Argentina Brasil

1921-Argentina Argentina Brasil Uruguai

1922-Brasil Brasil Paraguai Uruguai

1923-Uruguai Uruguai Argentina Paraguai

1924-Uruguai Uruguai Argentina Paraguai

1925-Argentina Argentina Brasil Paraguai

1926-Chile Uruguai Argentina Chile

1927-Peru Argentina Uruguai Peru

1929-Argentina Argentina Paraguai Uruguai

1935-Peru Uruguai Argentina Peru

1937-Argentina Argentina Brasil Paraguai

1939-Peru Peru Uruguai Paraguai

1941-Chile Argentina Uruguai Chile

1942-Uruguai Uruguai Argentina Brasil

1945-Chile Argentina Brasil Chile

1946-Argentina Argentina Brasil Paraguai

1947-Equador Argentina Paraguai Uruguai

1949-Brasil Brasil Paraguai Peru

1953-Peru Paraguai Brasil Uruguai

1955-Chile Argentina Chile Peru

1956-Uruguai Uruguai Chile Argentina

1957-Peru Argentina Brasil Uruguai

1959-Argentina Argentina Brasil Paraguai

1959-Equador Uruguai Argentina Brasil

1963-Bolívia Bolívia Paraguai Argentina

1967-Uruguai Uruguai Argentina Chile

1975-Sem sede Peru Colômbia Brasil

1979-Sem sede Paraguai Chile Brasil

1983-Sem sede Uruguai Brasil Peru

1987-Argentina Uruguai Chile Colômbia

1989-Brasil Brasil Uruguai Argentina

1991-Chile Argentina Brasil Chile

1993-Equador Argentina México Colômbia

1995-Uruguai Uruguai Brasil Colômbia

1997-Bolívia Brasil Bolívia México

1999-Paraguai Brasil Uruguai México

2001-Colômbia Colômbia México Honduras

2004-Peru Brasil Argentina Uruguai

2007-Venezuela Brasil Argentina México

2011-Argentina Uruguai Paraguai Peru

2015-Chile Chile Argentina Peru

2016-EUA Chile Argentina Colômbia

2019-Brasil Brasil Peru Argentina

2021-Brasil Argentina Brasil Colômbia

2024-EUA Argentina Colômbia Uruguai

ma/ol/aam