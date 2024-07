A Argentina, atual campeã mundial, se sagrou bicampeã da Copa América neste domingo (15) ao vencer a Colômbia por 1 a 0 na final em Miami nos Estados Unidos, chegando ao seu quarto título em apenas três anos.

O atacante Lautaro Martínez, aos 112 minutos, marcou o gol da 'Albiceleste' no Hard Rock Stadium e se consagrou como o artilheiro do torneio com cinco gols.

Com a vitória, a Argentina alcançou seu 16º título da Copa América e se isolou no topo da lista de campeões do torneio, superando o Uruguai (que venceu a competição 15 vezes).

Um ano e meio depois de bordar a terceira estrela mundial no escudo, a 'Albiceleste' conseguiu dar o toque final a sua era mais vitoriosa após levantar o troféu continental no Brasil em 2021 e este de 2024 nos EUA, além da conquista da Copa do Mundo no Catar-2022 e a vitória na 'Finalíssima' contra a Itália no mesmo ano.

Os argentinos repetem assim uma façanha que só a Espanha havia conseguido, ao emendar dois títulos continentais com uma Copa do Mundo no meio: os espanhóis venceram as Eurocopas de 2008 e 2012 e a Copa do Mundo de 2010, na África do Sul.

A Colômbia estava invicta havia 28 jogos, a mais longa de sua história, mas perdeu no momento mais importante e não conseguiu vencer a segunda Copa América de sua história, depois da conquistada em casa em 2001.

--- Ficha técnica:

Copa América dos Estados Unidos-2024 - Final

Argentina - Colômbia 1 - 0 na prorrogação

Estádio: Hard Rock Stadium (Miami)

Árbitro: Raphael Claus (BRA)

Gols:

Argentina: Lautaro Martínez (112')

Cartões amarelos:

Argentina: Alexis Mac Allister (61'), Giovani Lo Celso (117')

Colombia: Jhon Córdoba (27'), Miguel Borja (114')

Escalações:

Argentina: Emiliano Martínez - Gonzalo Montiel (Nahuel Molina, 71'), Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico - Rodrigo De Paul, Enzo Fernández (Leandro Paredes, 96'), Alexis Mac Allister (Giovani Lo Celso, 96'), Ángel Di María (Nicolás Otamendi, 116') - Lionel Messi (Nicolás González, 66') e Julián Álvarez (Lautaro Martínez, 96'). Técnico: Lionel Scaloni.

Colômbia: Camilo Vargas - Santiago Arias, Dávinson Sánchez, Carlos Cuesta, Johan Mojica - Richard Ríos (Kevin Castaño, 88'), Jefferson Lerma (Mateus Uribe, 106'), Jhon Arias (Jorge Carrasca, 106') - James Rodríguez (JuanFer Quintero, 91') - Jhon Córdoba (Rafael Santos Borré, 88') e Luis Díaz (Miguel Borja, 106'). Técnico: Néstor Lorenzo.

bds/cl/ma/aam