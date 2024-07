Um membro do temido grupo criminoso venezuelano Tren de Aragua será apresentado à Justiça venezuelana, depois de ter sido extraditado da Espanha, informou nesta sexta-feira (12) o ministro do Interior, Remigio Ceballos, ao confirmar a sua chegada ao país sul-americano.

Gerso Guerrero – irmão do líder do grupo Héctor Rusthenford Guerrero, conhecido como "Niño Guerrero" – "está sob as ordens dos tribunais através do Ministério Público e devidamente detido", disse Ceballos em declarações ao canal estatal VTV.

Guerrero chegou a Caracas na quinta-feira, depois de ter sido detido em março passado pela Polícia Nacional espanhola. Ele era procurado na Venezuela pelos crimes de extorsão, lavagem de dinheiro, tráfico ilícito de armas e munições e terrorismo.

Seu irmão "Niño Guerrero" é um dos criminosos mais procurados da Venezuela. Os Estados Unidos ofereceram recentemente uma recompensa de 5 milhões de dólares (27 milhões de reais) pela sua captura.

O Tren de Aragua operava a partir do presídio de Tocorón, no estado de Lara (oeste). Foi desmantelado em uma intervenção em sete presídios, onde também atuavam outros grupos criminosos. A gangue tem filiais em pelo menos oito países sul-americanos, incluindo Colômbia, Peru e Chile, segundo especialistas.

O procurador-geral da Venezuela, Tarek William Saab, disse em março que 44 membros do Tren de Aragua foram detidos desde 2019 em seu país e que 102 têm mandados de prisão.

