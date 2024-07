"A 90 minutos da glória": assim resumiu Dani Olmo em entrevista coletiva nesta sexta-feira (12), a dois dias da final da Eurocopa, em que a Espanha vai enfrentar a Inglaterra em Berlim.

"Só pensamos na final, estamos a 90 minutos da glória, de poder ganhar uma Eurocopa 12 anos depois. Nossa motivação é máxima", declarou o jogador do RB Leipzig.

Com três gols e duas assistências no torneio, Olmo disse que vai para o jogo com uma "motivação extra" para marcar na decisão, mas que o mais importante é o título.

Para isso, o atacante de 28 anos acredita que a 'Roja' não precisa mudar seu estilo de jogo para se adaptar ao adversário.

"Se está funcionando bem, por que mudar? Estamos indo bem e nos preparando da mesma maneira de sempre para a final", afirmou.

A adversária, Inglaterra, perdeu a final continental em 2021 (derrota nos pênaltis para a Itália) e chega para o jogo de domingo querendo mudar essa escrita.

"A Inglaterra nunca se rende, isso é certo. Temos que estar concentrados durante todo o jogo, da mesma forma se estivermos na frente ou atrás, durante 90 ou 120 minutos", avisou Olmo.

Depois de começar a campanha na Euro como reserva, Dani Olmo deve entrar como titular na final, a menos que haja alguma surpresa.

"Eu me senti muito bem no torneio, em um grande momento e preciso continuar aproveitando. Pessoalmente, me sinto muito bem preparado, fisicamente e mentalmente", acrescentou.

A dois dias do jogo, o clima de decisão começa a esquentar, com a anunciada maior presença de torcedores ingleses nas arquibancadas do Estádio Olímpico de Berlim.

"Não é nenhum problema, sabemos do apoio que estamos recebendo durante toda a Eurocopa e é algo que nos motiva ainda mais", explicou Olmo, convencido de que a Espanha contará com "11 mil torcedores no estádio e 48 milhões em suas casas".

