A rede social X "engana" seus usuários com o sistema de verificação de contas com um selo azul, e também viola normas da UE sobre transparência, afirmou a Comissão Europeia em um comunicado nesta sexta-feira (12).

"O X desenha e opera sua interface para 'contas verificadas' com a 'marca azul' de uma maneira que não se corresponde com a prática da indústria e engana os usuários", apontou a Comissão após uma investigação preliminar.

Na opinião da Comissão, "como qualquer um pode se inscrever para obter tal selo 'verificado', isso afeta negativamente a capacidade dos usuários para tomar decisões livres e informadas sobre a autenticidade das contas".

"Há provas de que atores maliciosos abusam da 'conta verificada' para enganar os usuários", indicou a Comissão.

Além disso, disse a Comissão, "X não cumpre a transparência exigida sobre publicidade, pois não fornece um repositório de publicidade confiável e com capacidade de busca".

Na opinião da UE, o X "não proporciona acesso dos seus dados públicos aos investigadores" como determina a normativa em vigor no bloco.

O magnata Elon Musk comprou o Twitter em 2022, e iniciou importantes mudanças no aplicativo, entre elas a mudança de nome.

No entanto, desde que a UE adotou duas leis ambiciosas para regular as grandes plataformas digitais, a rede entrou em rota de colisão com a Comissão Europeia.

No comunicado, o comissário europeu para Mercado Interno, Thierry Breton, apontou que a partir de agora o X "tem o direito de se defender, mas se nosso ponto de vista se confirmar, imporemos multas e exigiremos mudanças.

