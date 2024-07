A ginasta Simone Biles, a nadadora Katie Ledecky e o astro da NBA LeBron James estão entre os 592 atletas que farão parte da delegação dos Estados Unidos nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, anunciou o Comitê Olímpico americano (USOPC, na sigla em inglês) nesta quarta-feira (10).

A equipe americana, composta por 314 mulheres e 278 homens, tem como objetivo liderar o quadro de medalhas pela quarta edição consecutiva dos Jogos.

"É com imenso orgulho e emoção que anunciamos a Equipe Olímpica dos EUA 2024 e os excepcionais atletas que encarnam o espírito de dedicação, resistência e excelência, continuando a orgulhosa história do Team USA nos Jogos Olímpicos", disse a diretora-executiva do USOPC, Sarah Hirshland, em comunicado.

O time americano conta com mais de 250 atletas que já participaram dos Jogos, entre eles três pentacampeões, quatro tetracampeões e 16 tricampeões.

No total, 122 atletas do país que estarão em Paris já conquistaram medalhas olímpicas, entre eles 66 campeões que somam 110 ouros.

O integrante mais jovem é a ginasta Hezly Rivera, que completou 16 anos no dia 4 de junho, enquanto o mais velho é o cavaleiro Steffen Peters, de 59 anos e nascido na Alemanha, que representou os Estados Unidos pela primeira vez nos Jogos de Atlanta 1996.

