O meia Philippe Coutinho está de volta ao Vasco para jogar por um ano por empréstimo, informou o clube carioca nesta quarta-feira (10).

"O bom filho a casa torna! Philippe Coutinho está de volta ao Brasil e vai vestir a camisa do Vasco da Gama", publicou o cruz-maltino em seu site.

Jogador de Copa do Mundo, Coutinho chega ao ‘Gigante da Colina’ aos 32 anos cedido pelo Aston Villa da Inglaterra, depois de defender na temporada passada o Al-Duhail do Catar.

"É um sentimento de muita felicidade, alegria e ansiedade. Vivi muito tempo fora, então realmente é um sentimento de estar voltando para casa, para o lugar onde fui criado, para o lugar que eu amo, o clube que eu amo. Todo mundo sabe, minha família, o quanto eu estou feliz e eles todos estão felizes por essa volta", afirmou o jogador.

Coutinho retorna a um Vasco que lutou para não cair para a segunda divisão em 2023 e que no momento ocupa a 13ª posição do Campeonato Brasileiro, com cinco pontos acima da zona de rebaixamento.

O clube também enfrenta uma crise institucional depois que a justiça afastou o fundo de investimentos americano 777 Partners do controle de sua SAF devido a problemas financeiros.

Coutinho estreou como profissional pelo Vasco aos 17 anos, em junho de 2009. No ano seguinte, depois de chamar a atenção do mercado europeu, foi contratado pela Inter de Milão.

Sem brilhar na Itália, teve uma passagem por empréstimo pelo Espanyol e, em 2013, chegou ao Liverpool, onde viveu o melhor momento de sua carreira.

Em 2018, voltou à Espanha para jogar pelo Barcelona (2018-2021), antes de se transferir ao Bayern de Munique, clube pelo qual foi campeão da Liga dos Campeões em 2020.

Pela Seleção, Coutinho participou da Copa do Mundo de 2018 e foi Campeão da Copa América em 2019. Com a 'Amarelinha', foram 21 gols marcados em 68 jogos, o último deles no dia 6 de junho de 2022, quando marcou na goleada por 5 a 1 sobre a Coreia do Sul em amistoso.

