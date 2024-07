Uma multidão de torcedores espanhóis comemorou na noite desta terça-feira (9) a vitória da sua seleção sobre a França, o que permitirá à 'Roja' lutar pelo título da Eurocopa no próximo domingo.

"Somos os melhores!", comemorou Nieves Maseda, uma desempregada de 25 anos, que passeava pela zona de Madrid Río, no sul da capital espanhola, onde as autoridades instalaram um telão para acompanhar o jogo disputado em Munique.

"Não estou surpresa, porque desde o primeiro momento eu disse que a Espanha iria à final e que seríamos campeões", disse à AFP a mulher, que estava com uma bandeira espanhola amarrada na cintura.

"Estamos muito entusiasmados, merecemos. A final é nossa, 100% nossa. Somos a melhor seleção de toda a Euro", disse Ángela Vicente, uma estudante de 22 anos que vestia uma camisa da Espanha.

Milhares de pessoas se reuniram em frente ao telão às margens do rio Manzanares, onde comemoraram com gritos e abraços cada um dos dois gols de sua seleção, que venceu a França por 2 a 1.

O gol de Lamine Yamal, com um chute de 25 metros de distância no ângulo do goleiro Mike Maignan que naquele momento empatou em 1 a 1, foi comemorado com a multidão eufórica pulando e gritando e até acendendo sinalizadores, segundo imagens da AFPTV.

Nos minutos finais da partida, a torcida gritava "Olé!" sempre que os espanhóis tocavam na bola e, antes do clímax, centenas de celulares foram levantados para registrar imagens da alegria que tomou conta do público no apito final.

"Estou muito feliz, a verdade é que já esperava. Fomos melhores", comemorou Álvaro Manjón, tripulante de avião de 39 anos.

"Na final! Vocês têm um país inteiro apoiando. Vamos, Espanha!", escreveu o presidente do governo, o socialista Pedro Sánchez, na rede social X.

mig-du/iga/aam