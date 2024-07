A Espanha venceu nesta terça-feira (9) a França de virada por 2 a 1 nas semifinais da Euro-2024, em Munique, na Alemanha, e vai lutar pelo título no próximo domingo, em Berlim, contra Holanda ou Inglaterra, que duelam na quarta-feira.

Randal Kolo Muani abriu o placar de cabeça para os franceses logo aos 9 minutos, mas o jovem Lamine Yamal empatou aos 21 e Dani Olmo colocou os espanhóis em vantagem aos 25, em um chute que foi desviado por Jules Koundé.

Com esse triunfo, a 'Roja' chega à terceira final de Eurocopa nas últimas cinco edições. A França, que havia entrado no torneio como favorita, é eliminada após uma campanha sem brilho, em que acabou pagando pela falta de eficiência dos seus atacantes.

No domingo, em Berlim, a Espanha vai lutar para conquistar seu quarto título continental e se descolar da também tricampeã Alemanha.

Para chegar à grande final, precisou reagir nesta terça-feira em Munique após sofrer um gol no início e diante de uma torcida majoritariamente contra a Espanha.

Os torcedores franceses superaram os espanhóis, enquanto o público local vaiava jogadores como Marc Cucurella e Mikel Merino, protagonistas das quartas de final contra a anfitriã Alemanha.

- Recorde atrás de recorde -

Em campo, a Espanha entrou consciente de que o seu adversário se sentiria confortável em lhe dar a posse de bola, e assim foram os primeiros minutos, com a 'Roja' se instalando no campo francês e com uma primeira tentativa de Fabián Ruiz, uma cabeçada por cima do travessão (5').

Mas os 'Bleus', que ficaram devendo nas finalizações durante todo o torneio, desta vez não vacilaram: de dentro da área, Kylian Mbappé cruzou para a segunda trave, onde Randal Kolo Muani saltou mais alto que a defesa espanhola para cabecear e superar Unai Simon.

Assim como havia acontecido contra a Geórgia nas oitavas de final, o gol sofrido deixou confusos os espanhóis, que quase pagaram pela falta de coordenação nas chegadas da França, sedenta por mais um gol.

E em meio a essa pressão e necessidade de reagir, apareceu Lamine Yamal para marcar de pé esquerdo um dos gols mais bonitos do torneio, um belo chute a 25 metros de distância no ângulo, sem chances para o goleiro Mike Maignan.

Yamal já havia se tornado o jogador mais jovem a disputar uma partida de Eurocopa e também a dar uma assistência. Nesta terça-feira ele quebrou um recorde que vigorava havia 20 anos.

Aos 16 anos e 362 dias, superou Johan Vonlanthen como artilheiro mais jovem numa Euro, vigente desde a edição de 2004, após marcar também contra a França.

- 3º gol de Olmo na Euro -

Mas embora alguns recordes levem décadas para serem quebrados, os jogos podem mudar em segundos, e quatro minutos depois um chute de Dani Olmo, ajudado pelo desvio em Jules Koundé, foi parar no fundo da rede, colocando a 'Roja' na frente. Foi o terceiro gol do jogador do RB Leipzig no torneio.

Após o início frenético, o jogo foi desacelerando aos poucos, e só no início do segundo tempo que houve um susto, numa saída arriscada de Maignan (47').

Na baliza adversária, Unai Simón foi acionado em várias chegadas de França e Aurelién Tchouaméni tentou uma cabeçada (54') mas sem preocupar o goleiro espanhol.

Apesar das mudanças, em que Deschamps colocou os atacantes Antoine Griezmann (62') e Oliver Giroud (79'), a 'Roja' voltou a mostrar sua versão mais controladora e Yamal quase marcou seu segundo (81') mas mandou a bola por cima do travessão.

Mbappé teve a última chance (86'), mas também chutou alto demais e não conseguiu evitar a vitória dos espanhóis, que comemoraram muito no gramado de Munique com a cabeça já em Berlim.

