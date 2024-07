A tenista cazaque Elena Rybakina, número 4 do mundo e campeã de Wimbledon em 2022, se classificou nesta segunda-feira (8) para as quartas de final do torneio londrino, fase em que vai enfrentar a ucraniana Elina Svitolina (21ª).

Rybakina foi beneficiada pelo abandono de sua adversária, a russa Anna Kalinskaya (18ª), que sentiu um problema no antebraço direito e perdeu oito games consecutivos antes de desistir da partida.

Kalinskaya deixou a quadra depois de perder o primeiro set por 6-3 e quando o placar marcava 3-0 para Rybakina na segunda parcial.

Após as eliminações da polonesa Iga Swiatek e da americana Coco Gauff (números 1 e 2 do mundo, respectivamente), e com a ausência da bielorrussa Aryna Sabalenka (3ª), Rybakina fica como a tenista com o melhor ranking do circuito feminino entre as classificadas para as quartas de final.

"Não sinto pressão. Cada adversária é difícil e sei que sempre tenho que jogar o meu melhor tênis. É o que tento fazer a cada jogo", disse a cazaque de 25 anos.

Nas quartas de final, sua adversária será Elina Svitolina, que não teve problemas para derrotar a chinesa Wang Xinyu (42ª) por 2 sets a 0, com parciais de 6-2 e 6-1.

Svitolina conseguiu deixar de lado o nervosismo pela situação em seu país, especialmente pelos bombardeios russos nas últimas horas que deixaram mais de 30 mortos.

"Não foi fácil para me concentrar. Hoje de manhã foi complicado ler as notícias e depois vir para jogar", declarou a tenista, que entrou em quadra usando um laço preto em sinal de luto.

ig/obo/chc/fbx/mcd/iga/cb/aa