Já imaginou como seria uma casa de mais de R$ 300 milhões? A mansão do empresário bilionário, investidor do mercado imobiliário e fundador da marca de Oakley, James Jannard, está à venda por US$ 68 milhões, mais de R$ 373 milhões.





A propriedade, localizada em Beverly Hills, nos Estados Unidos, é a mais cara da cidade e tem mais de 1.600 metros quadrados, cinco quartos, 10 banheiros, sala de cinema, academia, piscina infinita, adega e outros detalhes de alto luxo.

Localizada nos pés da montanha de Santa Monica, mais precisamente no bairro de Trousdale Estates, o futuro dono da mansão pode ter como vizinhos artistas como Jane Fonda, Charlie Puth e Elton John.





Mas o que mais chama atenção para quem vê de fora é seu visual futurista, com uma criação feita de cimento, alumínio, paredes inteiras de vidro e um enorme jardim central, tudo completamente diferente do usual.

Apesar da arquitetura focar em concreto e alumínio, algumas paredes e piso são aquecidos pela madeira e luz solar através de belas janelas e claraboias.





O lote onde foi construída a mansão foi comprado por James Jannard em 2009 pelo valor de US$ 19,9 milhões, mas a casa em si só foi erguida em 2016. Informações são do site Realtor.com. Jannard hoje tem um patrimônio avaliado em cerca de US$ 1,3 bilhão, segundo ranking da revista Forbes.