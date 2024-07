Protestos e confrontos foram registrados em várias cidades francesas após eleições realizadas neste domingo (7).





Manifestantes e polícia entraram em confronto na cidade de Nantes, no oeste da França. Conflito teve início após projeção indicar vitória da esquerda no segundo turno da eleições. "Quaisquer que sejam os resultados, vamos às ruas" é a mensagem que circulou nas redes sociais nos últimos dias para convocar uma manifestação a partir das 19 horas (horário local) em Nantes.





Dois policiais ficaram feridos. De acordo com a mídia local, um deles foi atingido por um coquetel molotov. Manifestantes também soltaram fogos de artifícios contra os policiais, que revidaram com gás lacrimogêneo.





Em Paris, manifestantes jogaram garrafas contra os policiais. Confusão ocorre na Praça da República, onde eleitores de esquerda comemoram o resultado deste domingo. Uma grande força policial ainda está no local.





Protestos também foram registrados nas cidades de Lyon e Rennes. Ainda não há informações de quantas pessoas ficaram feridas.





As eleições na França registram a maior taxa de participação de eleitores das últimas quatro décadas. O comparecimento de franceses nas eleições legislativas até as 17h do domingo (7) foi de 59,7%, segundo pesquisas.