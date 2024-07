O novo secretário de Relações Exteriores britânico, David Lammy, viajou neste sábado (6) para a Alemanha em sua primeira visita ao exterior após a vitória eleitoral trabalhista, e pediu um "reinício" das relações com os aliados europeus.

Lammy, de 51 anos, conversou com sua contraparte alemã Annalena Baerbock, que destacou que "o Reino Unido é uma parte indispensável da Europa".

Ela acrescentou que a Alemanha "está trabalhando com o novo governo britânico para ver como o Reino Unido pode se aproximar” da União Europeia, publicou Baerbock na rede social X.

Lammy substituiu o conservador David Cameron no cargo.

"É hora de reiniciar nossa relação com nossos amigos e aliados europeus. Por isso, estou na Alemanha em minha primeira visita como secretário de Relações Exteriores", escreveu no X.

Ele indicou que os ministros discutiram temas como o aumento do apoio da Otan à Ucrânia, a situação no Oriente Médio e as mudanças climáticas.

O Reino Unido concluiu sua saída da UE, o Brexit, em fevereiro de 2020, após um referendo realizado em 2016.

