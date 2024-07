Coco Gauff, número 2 do mundo, cumpriu os prognósticos e se classificou com tranquilidade para as oitavas de final ao vencer a britânica Sonay Kartal (298ª) por 2 sets a 0, parciais de 6-4 e 6-0, nesta sexta-feira (5) em Wimbledon.

A tenista de 20 anos nascida em Atlanta, campeã do último US Open, enfrentará a compatriota Emma Navarro (17ª) na próxima fase.

Gauff se tornou conhecida no mundo todo por seu desempenho surpreendente em Wimbledon em 2019, onde venceu Venus Williams na primeira rodada quando tinha apenas 15 anos. Ela chegou às oitavas de final naquela edição, assim como em 2021, mas nunca conseguiu avançar até as quartas de final do All England Club.

Em 2022 Coco Gauff foi eliminada na terceira fase e no ano passado acabou sendo eliminada logo na primeira rodada.

--- Resultados desta sexta-feira em Wimbledon:

3ª rodada (simples feminino):

Lulu Sun (NZL) x Zhu Lin (CHN) 7-6 (7/4), 7-6 (8/6)

Paula Badosa (ESP) x Daria Kasatkina (RUS/N.14) 7-6 (8/6), 4-6, 6-4

Jasmine Paolini (ITA/N.7) x Bianca Andreescu (CAN) 7-6 (7/4), 6-1

Madison Keys (EUA/N.12) x Marta Kostyuk (UCR/N.18) 6-4, 6-3

Emma Navarro (EUA/N.19) x Diana Shnaider (RUS) 2-6, 6-3, 6-4

Coco Gauff (EUA/N.2) x Sonay Kartal (GBR) 6-4, 6-0

