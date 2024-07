A obra ‘Rest on the Flight into Egypt’ de Ticiano, pintor italiano, foi leiloada por um preço milionário nesta semana, cerca de R$ 120 milhões

Uma pintura com mais de 500 anos de idade, encontrada abandonada em um ponto de ônibus, foi leiloada por mais de R$ 120 milhões nesta semana. A obra ‘Rest on the Flight into Egypt’ de Ticiano, do pintor italiano que viveu no século 16, havia sido encontrada e recuperada dentro de um saco plástico em Londres, na Inglaterra.

O quadro é antigo, uma das primeiras do artista que se tornou um dos nomes mais famosos do Renascimento. A casa de leilões Christie 's afirmou que o valor é um recorde, mais de £ 17,5 milhões, se tornando a pintura mais cara de Ticiano até hoje.









De acordo com o site de notícias Business Insider, a obra era de uma família de nobres britânicos. Na década de 1990, contudo, o quadro foi roubado da casa de campo que pertencia a eles. Outras pinturas também foram levadas no roubo e desapareceram.

Foi somente em 2002 que a tela foi recuperada por Charles Hill, ex-detetive da Scotland Yard, sede da Polícia Metropolitana de Londres. Na época, ele determinou uma recompensa de £ 100 mil por informações que levassem à recuperação da pintura.





Em relato ao jornal britânico The Telegraph, Hill contou que foi contatado por um informante, com isso, chegou até um ponto de ônibus no oeste de Londres. No local, um velho estava parado ao lado de uma sacola de compras vermelha, branca e azul com a pintura dentro.

“O problema de roubar uma pintura famosa é que não há como vendê-la, mas, se for oferecida uma recompensa razoável, ela pode aparecer”, disse ao jornal.





*Estagiária sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa