O ultraliberal presidente argentino Javier Milei criou um novo ministério cuja missão será reduzir a estrutura e os custos do Estado, segundo o decreto publicado nesta sexta-feira (5) no Diário Oficial.

O novo Ministério da Desregulamentação e Transformação do Estado será chefiado pelo economista Federico Sturzenegger, chefe do Banco Central durante a presidência de Mauricio Macri (2015-2019).

A esse economista, que Milei definiu como "o melhor do planeta", é creditado o planejamento de grande parte do pacote de reformas econômicas contido na Lei de Bases, recém-aprovada pelo Congresso após seis meses de um árduo processo legislativo e que representou a primeira vitória do governo no Congresso.

Segundo o decreto, a nova pasta deverá ser responsável pela "desregulamentação, reforma e modernização do Estado com vistas ao redimensionamento e redução dos gastos públicos, aumentando a eficiência e eficácia das organizações".

Milei, que definiu o Estado como uma "organização criminosa", implementou um corte orçamentário drástico com a paralisação de obras públicas, dezenas de milhares de demissões, congelamento de fundos para educação e saúde e cortes nas aposentadorias e na ajuda social, no contexto de uma forte recessão econômica.

Como resultado, obteve no primeiro trimestre deste ano o primeiro superávit fiscal desde 2008, mas à custa de um conflito social crescente, com duas greves nacionais promovidas pelas confederações sindicais, e mais da metade da população na pobreza.

