A Conmebol reconheceu nesta quarta-feira (3) que a equipe de arbitragem que apitou no empate em 1 a 1 entre Brasil e Colômbia, no encerramento do Grupo D da Copa América dos Estados Unidos, errou ao não sancionar um pênalti no atacante brasileiro Vinicius Jr.

O lance, que gerou reclamações do lado da seleção brasileira, ocorreu aos 42 minutos do primeiro tempo do jogo disputado na terça-feira, no Levi's Stadium, em Santa Clara (Califórnia).

Na jogada, o lateral colombiano Daniel Muñoz derrubou com o pé direito o atacante do Real Madrid em plena disputa pela bola dentro da área.

O árbitro central venezuelano Jesús Valenzuela não marcou o pênalti, embora tenha esperado a verificação de seu colega do VAR, o argentino Mauro Vigliano.

Após analisar a jogada, Vigliano deu sinal verde para continuar a partida considerando que Muñoz "beliscou" a bola antes de tocar em Vinicius, segundo áudios divulgados nesta quarta-feira pela Conmebol.

"Um defensor não toca na bola e em decorrência da disputa ocorre um contato imprudente para a ação. O árbitro não consegue observar a ação e deixa o jogo continuar", diz a voz em off do vídeo de análise arbitral do jogo.

"O VAR, em sua verificação protocolar, analisa com diferentes ângulos, velocidades e considerações e não consegue identificar que o defensor não toca na bola antes de ter um contato de forma imprudente com o atacante. Diante disso, o VAR confirma de maneira incorreta a decisão original de campo", acrescenta.

No momento da infração não declarada, o Brasil vencia por 1 a 0 com gol do ponta Raphinha (12'). A Colômbia empatou por meio de Muñoz (45'+3) marcado minutos após o lance polêmico.

Aquela jogada "para mim foi decisiva. No estádio, talvez só ele [o árbitro] e a equipe do VAR não tenham visto a penalidade", lamentou o técnico brasileiro, Dorival Junior, ao final do duelo. "O Brasil mais uma vez foi prejudicado", disse ele.

Colômbia e Brasil disputaram em solo californiano a liderança do Grupo D. Com o empate, os colombianos terminaram em primeiro lugar com sete pontos, dois a mais que os brasileiros.

O resultado levou a tricolor a enfrentar o Panamá enquanto a seleção brasileira terá pela frente o difícil Uruguai de Marcelo Bielsa nos duelos das quartas de final.

Vinicius Jr. ficará de fora deste jogo devido ao acúmulo de cartões amarelos.

