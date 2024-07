Em sua apresentação como jogador do Los Angeles Lakers, o jovem Bronny James garantiu nesta terça-feira (2) que está preparado para a pressão de jogar ao lado do pai, o superastro LeBron James.

Depois de uma única e discreta temporada na University of Southern California (USC), Bronny foi selecionado pelos Lakers na 55ª escolha do Draft da NBA, realizado na semana passada.

LeBron, de 39 anos, e Bronny, de 19, serão a primeira dupla de pai e filho a jogar ao mesmo tempo na NBA.

Porém, a escolha do ala-armador também foi cercada de ceticismo devido às baixas expectativas que ele desperta entre os especialistas. Muitos deles acreditam que Bronny foi escolhido apenas para satisfazer os desejos de LeBron.

"Definitivamente será uma pressão ainda maior", reconheceu Bronny nesta terça-feira no centro de treinamento dos Lakers.

"Já vi isso... as redes sociais e outras pessoas falam que não mereço uma oportunidade", disse ele. "Mas lidei com coisas assim durante toda a minha vida, então não é nada diferente. Está mais amplificado, claro. Mas vou superar isso".

"Nunca pensei realmente em jogar com meu pai", garantiu ele. "Não era um objetivo principal".

Bronny recebeu pela primeira vez seu novo uniforme dourado e roxo, com o número 9 e o nome "James Jr".

"Tudo tem sido surreal, estou tentando assimilar tudo", disse o ala-armador, acompanhado do novo técnico do Los Angeles, JJ Redick, e do general-manager, Rob Pelinka.

"Bronny fez por merecer para estar aqui, isso mostra seu trabalho duro", enfatizou Redick. "Gostamos muito do jogo dele (...) Fisicalidade, defesa, arremesso, passe".

"Ele terá uma grande oportunidade de se tornar um excelente jogador da NBA", previu Redick que, após encerrar a carreira de jogador, se tornou um comentarista de televisão de sucesso e apresentou um podcast com LeBron James.

rcw/gbv/ma/aam