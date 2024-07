A Turquia surpreendeu a Áustria ao vencer por 2 a 1, nesta terça-feira (2), em Leipzig, e se classificou para as quartas de final da Euro-2024, onde vai enfrentar a Holanda.

O zagueiro Merih Demiral abriu o placar para os turcos logo aos 57 segundos e aumentou a vantagem no segundo tempo (59') aproveitando lances de bola parada.

Os austríacos diminuíram com um gol de Michael Gregoritsch (66') e lutaram até o fim pelo gol do empate numa partida dramática.

Embora o resultado não seja uma 'zebra', é uma das surpresas deste Eurocopa, depois da grande fase de grupos da Áustria.

A torcida turca, superior em número e decibéis, explodiu de euforia aos 57 segundos de jogo, quando Demiral aproveitou uma mal afastada pela defesa austríaca após um escanteio para abrir o placar.

Surpreendidos pelo revés inicial, os jogadores comandados pelo técnico Ralf Rangnick partiram atrás do empate, e quase conseguiram rapidamente através de Cristoph Baumgartner (5'), que não alcançou por centímetros uma bola que passou rente à linha de gol.

O jogo ficou mais lento e os turcos perderam a posse de bola, procurando causar mais danos à Áustria no contra-ataque e nas bolas paradas.

A seleção austríaca tentava construir as jogadas com calma e impor sua superioridade técnica, mas a Turquia não se curvou e manteve a vantagem até o intervalo.

- Günok salva nos acréscimos -

O cerco se intensificou no segundo tempo, com os austríacos se aproximando cada vez mais da baliza de Mertz Günok, mas sem conseguirem definir nos últimos metros.

Demiral apareceu para finalizar um escanteio cobrado na primeira trave, em uma das poucas chegadas da Turquia à área na segunda etapa.

Contra as cordas, a Áustria deixou a calma de lado e conseguiu voltar ao jogo graças também a um escanteio, aproveitado por Gregoritsch.

Na reta final, os austríacos se mostraram mais ansiosos na busca pelo empate e não conseguiram superar a organizada Turquia do técnico Vincenzo Montella, apesar de uma última cabeçada à queima-roupa de Baumgartner nos acréscimos que Mert Günok fez uma defesa milagrosa (90'+5).

Depois de ter terminado como líder no difícil Grupo D, deixando uma ótima impressão ao superar as favoritas França e Holanda, a Áustria não consegue passar das oitavas de final, fase que já havia alcançado em 2021, o seu melhor resultado até então.

Apesar da decepção, a torcida austríaca aplaudiu sua equipe após o apito final em reconhecimento ao esforço e à boa campanha.

Já a Turquia, em êxtase após a classificação, vai enfrentar a Holanda no próximo sábado, dia 6 de julho, no Estádio Olímpico de Berlim, valendo uma vaga naquela que pode ser a segunda semifinal de sua história no torneio.

dam/pm/aam/cb