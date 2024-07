Em um dos jogos mais esperados da primeira fase, o Brasil terá que quebrar a invencibilidade de 25 jogos da Colômbia nesta terça-feira (2) para ficar com o primeiro lugar do Grupo D da Copa América.

Caso vença o duelo no Levi's Stadium em Santa (Califórnia), o Brasil ficará com a liderança da chave e evitará um difícil confronto nas quartas de final contra o Uruguai, que terminou em primeiro no Grupo C após vencer e eliminar os Estados Unidos (1-0).

Para a Colômbia, o empate já garante o primeiro lugar e um duelo teoricamente mais fácil, contra o Panamá, que se classificou em segundo ao derrotar a Bolívia (3-1).

No momento, a seleção colombiana tem 6 pontos, após as vitórias sobre Paraguai (2 a 1) e Costa Rica (3 a 0), enquanto o Brasil é o segundo com 4 pontos.

- Brasil com força total -

O Brasil chega motivado para a partida depois da goleada por 4 a 1 sobre o Paraguai na última sexta-feira, com show de Vinícius Júnior.

O atacante do Real Madrid teve sua primeira grande noite pela Seleção, com dois gols que afastaram a desconfiança da torcida brasileira.

"Vamos entrar com melhor formação possível para essa partida, independente da situação de cada um, queremos fazer nosso melhor e conquistar o melhor resultado possível", destacou Dorival durante a coletiva de imprensa no estádio.

Para enfrentar os colombianos, Dorival pode fazer novas mudanças, depois de mexer bastante na equipe contra o Paraguai, após o empate sem gols com a Costa Rica na estreia.

Na sexta-feira, o treinador deixou o atacante Raphinha no banco e escalou Savinho pela direita, que cumpriu seu papel com dribles e marcando o segundo gol do Brasil.

Vini, os zagueiros Éder Militão e Wendell e o meio-campista Lucas Paquetá são os jogadores que correm risco de suspensão após receberem um cartão amarelo nos dois primeiros jogos.

"As mudanças vão depender da necessidade do jogo. Estamos estudando muito a seleção colombiana. É uma equipe excelente, muito regular", admitiu Dorival antes de elogiar a invencibilidade de 25 partidas do adversário.

Essa sequência "não é por acaso", destacou. "Acredito que seja uma das melhores gerações dos últimos anos do futebol colombiano, com jogadores atuando em grandes equipes do futebol mundial".

Dorival destacou especialmente James Rodríguez, uma das sensações do torneio continental e que teve sob seu comando no São Paulo até ser designado para comandar a seleção canarinho em janeiro.

"Sempre foi um jogador de altíssimo nível que chamou a atenção pelas qualidades e capacidade técnica que possui. Realmente ele se sente tão bem com a camisa da seleção colombiana que isso impressiona em todos os aspectos", disse o técnico sobre a notável diferença de desempenho do meio-campista em relação aos seus clubes.

- 'De olho' em James -

A Colômbia montada pelo técnico argentino Néstor Lorenzo, invicto desde que assumiu o cargo, em junho de 2022, vive grande fase no ataque graças a James Rodríguez e Luis Díaz.

Dez anos depois da Copa do Mundo de 2014, que o lançou ao estrelato, James voltou a brilhar pela seleção quando muitos davam sua carreira internacional como encerrada.

Com três assistências até aqui na Copa América, o meia-atacante do São Paulo continua sendo uma grande ameaça nas bolas paradas e quando tem espaço para exibir sua visão de jogo.

"James é um jogador para ser marcado, um jogador para a gente ficar de olho. Sabemos da qualidade que ele tem com a bola, é um bom passador, chuta bem de fora da área", advertiu Bruno Guimarães.

Luis Díaz, artilheiro da última Copa América ao lado de Lionel Messi, marcou pela primeira vez nesta edição ao abrir o placar contra a Costa Rica cobrando pênalti.

Nas Eliminatória Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, o atacante do Liverpool fez os dois gols da virada sobre o Brasil por 2 a 1, em novembro do ano passado, em Barranquilla.

Essa vitória aumentou a confiança da Colômbia, que de lá para cá venceu os nove jogos que disputou, entre Eliminatórias, amistosos e Copa América.

Embora não tenha sofrido uma derrota em seus dois anos no comando da seleção colombiana, Néstor Lorenzo afastou nesta segunda-feira a condição de favorita para o duelo no Levi's Stadium.

"Contra o Brasil nunca se é favorito, vamos dar o nosso melhor para estar à altura", destacou o treinador argentino na coletiva de imprensa antes do jogo.

"São times com muita história e estamos apenas começando a escrever algumas páginas dessa história que a Colômbia tem, que é muito boa mas queremos melhorá-la", disse o técnico.

- Prováveis escalações:

Colômbia: Camilo Vargas - Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Carlos Cuesta, Johan Mojica - Richard Ríos, Jefferson Lerma, Jhon Arias, James Rodríguez - Luis Díaz e Jhon Córdoba. Técnico: Néstor Lorenzo.

Brasil: Alisson - Danilo, Éder Militão, Marquinhos, Wendell - Bruno Guimaraes, João Gomes, Lucas Paquetá - Savinho, Vinícius Júnior e Rodrygo. Técnico: Dorival Júnior.

