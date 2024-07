O Uruguai venceu os Estados Unidos por 1 a 0 nesta segunda-feira (1º) e se classificou para as quartas de final da Copa América-2024 como líder do Grupo C eliminando a seleção americana logo na primeira fase.

Um gol no segundo tempo de Mathías Olivera (68'), que empurrou a bola para a rede no rebote após uma cabeçada de Ronald Araújo, deu a vitória aos uruguaios diante de 55 mil espectadores no GEHA Field, no Arrowhead Stadium, em Kansas City (Missouri).

O Uruguai, que não pôde contar com o técnico Marcelo Bielsa à beira do campo devido a uma suspensão, teve o auxiliar Pablo Quiroga em seu lugar.

Foi uma partida muito difícil, marcado por lesões. O atacante uruguaio Maximiliano Araújo precisou deixar o campo antes da meia hora de jogo devido a um choque de cabeça.

O Uruguai terminou na primeira colocação do grupo com nove pontos em três jogos e o Panamá ficou em segundo com seis, após derrotar a Bolívia por 3 a 1 também nesta segunda-feira, no mesmo horário.

Os Estados Unidos ficam de fora do torneio com apenas três pontos e a Bolívia não pontuou.

- Pressão dos EUA -

A partida teve um início estranho para o Uruguai.

Acostumado a começar exercendo uma pressão avassaladora na saída de bola do adversário, palavra de ordem das equipes de Bielsa, a 'Celeste' viu os Estados Unidos assumirem a posse de bola liderados por seu capitão Pulisic, que levou os americanos para frente, obrigados a vencer.

No entanto, a noite foi tranquila para Sergio Rochet na baliza, já que os anfitriões não conseguiram converter esse ímpeto em chances de gol.

Os Estados Unidos, aos poucos, foram perdendo força.

Vieram então as boas oportunidades uruguaias: um chute para fora de Darwin Núñez após um bom cruzamento de Olivera aos 38 minutos e um erro incrível de Facundo Pellistri aos 43 minutos quando encontrou uma bola na área com tudo a seu favor para marcar.

O atacante Folarin Balogun teve que deixar a seleção dos Estados Unidos antes do intervalo, lesionado, sendo substituído por Ricardo Pepi.

- Mathías Olivera marca -

Com grande atuação de Federico Valverde no meio de campo, o Uruguai mostrou uma cara bem diferente após o intervalo.

Agora sim o estilo agressivo das equipes de Bielsa podia ser visto.

O gol foi consequência disso, embora tenha saído de uma bola parada: Nicolás De La Cruz cobrou e Ronald Araújo deu uma cabeçada forte que foi interceptada pelo goleiro Matt Turner. Mathías Olivera, aproveitando o rebote, marcou. A jogada foi revalidada pelo VAR, que descartou impedimento.

"Sim, há muita (frustração). Não quero falar muito sobre o árbitro. É frustrante, mas este torneio é assim", disse Pulisic. "É difícil dizer neste momento" o que aconteceu no jogo, reconheceu o 'Capitão América'. "Obviamente as emoções estão à flor da pele".

Com o Panamá derrotando simultaneamente a Bolívia que está há 15 jogos sem conquistar nenhum ponto na Copa América, a eliminação se aproximava para os anfitriões.

Houve momentos de esperança, como um chute de Pulisic com Rochet batido que foi desviado na linha do gol por Manuel Ugarte, mas o Uruguai acabaria mantendo a vantagem para estragar a festa dos donos da casa.

erc/ol/ma/aam