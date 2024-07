A polícia de Belgrado prendeu na noite desta segunda-feira (1º) um homem que se aproximou de um posto policial com uma balestra na mochila, dois dias depois de um ataque com uma arma desse tipo em frente à embaixada israelense, informaram as autoridades.

O homem ultrapassou a barreira em frente ao posto policial e, depois de receber uma ordem de parada, fugiu correndo. Os agentes o alcançaram e revistaram, indicou a polícia em comunicado.

"Em sua mochila foram encontradas uma balestra com sete flechas, diversas facas e um recipiente com fogos de artifício. Estamos investigando suas motivações e revistando seu apartamento", indicou a polícia, que acrescentou que o homem não está na "lista de extremistas".

Segundo a polícia, o homem disse que era "perseguido pela máfia e o serviço secreto".

"Será realizada uma avaliação médica e a promotoria decidirá as medidas adicionais", indicou na nota Ivica Dacic, ministro do Interior da Sérvia.

O país está em alerta desde sábado, quando um agente da unidade especial da polícia foi atingido no pescoço por um tiro de balestra em frente à embaixada israelense.

O oficial respondeu com disparos e matou o agressor, segundo Dacic, que classificou o incidente como "ataque terrorista".

Segundo as autoridades, o agressor é um sérvio convertido ao islã. Sua esposa, atualmente em Montenegro, está sendo interrogada pela polícia a pedido das autoridades da Sérvia.

oz/cls/mas/cjc/rpr/ic