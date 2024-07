Os preços do petróleo atingiram nesta segunda-feira o nível mais alto em pouco mais de dois meses, impulsionados pelo aumento da tensão no Oriente Médio, início da temporada de furacões e pela expectativa de aumento da demanda de combustível antes da temporada de férias.

O preço do barril do Brent para entrega em setembro subiu 1,88%, aos US$ 86,60, e o do WTI para agosto teve alta de 2,25%, aos US$ 83,38.

"O petróleo foi impulsionado pela escalada da tensão entre Israel e o Hezbollah e por um PMI (índice de gestores de compras) manufatureiro chinês sólido", resumiram analistas do DNB.

