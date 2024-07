A Áustria, uma das sensações da fase de grupos, enfrenta a impetuosa Turquia nas oitavas de final da Euro 2024 nesta terça-feira às 16h (horário de Brasília), em Leipzig, com grandes esperanças depois de ter se classificado como líder do Grupo D.

Para alimentar ainda mais as expectativas em torno da seleção comandada por Ralf Rangnick, a última partida entre as duas seleções, no dia 26 de março, terminou com uma goleada de 6 a 1 diante de uma torcida em êxtase em Viena.

Um hat-trick do atacante do Freiburg, Michael Gregoritsch, serviu então para esmagar a resistência turca, que se manteve viva na partida durante o primeiro tempo.

Mas a intensidade austríaca acabou nocauteando a equipe do técnico Vincenzo Montella, num primeiro aviso do nível com que a Áustria chegou a esta Eurocopa.

Com vitórias sobre Polônia (3-1) e Holanda (3-2), a seleção liderada em campo pelo veterano Marko Arnautovic terminou na liderança do Grupo D.

Isso apesar de ter estreado no torneio perdendo para a França (1-0), jogo em que se impôs e dificultou mais do que o esperado pelos franceses.

Terminar como líder, à frente dos 'Bleus' e dos 'Oranje', levou a Áustria a um lado mais acessível do chaveamento do torneio, dando uma nova aura às suas pretensões.

"Meses atrás, quando me perguntaram, eu disse que não achava muito provável vencer a Eurocopa, sem descartar completamente. E é a mesma coisa que diria hoje", declara Rangnick, cauteloso apesar das expectativas.

Mas o seu meia-atacante Marcel Sabitzer não tem medo de ser ousado: "Superamos a primeira etapa, agora que estamos na fase de mata-mata podemos olhar para longe, temos qualidade para vencer qualquer um”.

- Duas suspensões importantes para a Turquia -

Após a dura goleada sofrida em março, o técnico italiano Vincenzo Montella também está convencido do status de favorito do adversário desta terça-feira: "A Áustria ficou com o primeiro lugar num grupo difícil. Isso diz muito sobre o seu nível. É uma equipe muito física, organizada, que parece um clube porque parecem se conhecer muito bem e a engrenagem está muito bem lubrificada".

A Turquia, uma das seleções que mais apoio recebe das arquibancadas, superou uma fase de grupos altamente emocionante, em que teve que defender com unhas e dentes a segunda posição, diante de uma República Tcheca que resistiu o quanto pôde para não ser eliminada (vitória por 2 a 1).

"Temos que administrar melhor as emoções. Somos a equipe mais jovem das oitavas de final, dos meus titulares apenas três jogadores participaram da Eurocopa de 2021", analisa o treinador.

A Turquia também chega afetada pela suspensão do zagueiro-central Samet Akaydin e, sobretudo, do capitão Hakan Çalhano?lu, líder da seleção aos 30 anos.

O jogador da Inter de Milão foi um dos personagens centrais na classificação contra os tchecos, com um autêntico golaço de longa distância com a parte externa do pé, mas acima de tudo traz uma serenidade que poderá fazer falta à impetuosa Turquia nesta terça-feira.

