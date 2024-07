O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número 3 do mundo, começou a defesa do título em Wimbledon nesta segunda-feira (1º) com uma vitória suada sobre o estoniano Mark Lajal, procedente do qualifying.

Alcaraz fechou o jogo em 3 sets a 0, com parciais de 7-6 (7/3), 7-5 e 6-2, em duas horas e 22 minutos, na abertura da quadra central.

O jovem espanhol teve mais trabalho do que o esperado contra um adversário de sua mesma idade, 21 anos, mas que ocupa a 269ª posição do ranking da ATP.

Depois de dois sets muito equilibrados, Lajal, que jogou na grama pela primeira vez na carreira nos Challenger de Surbiton e Nottingham, em junho, acabou sendo dominado pelo número 3 do mundo.

O próximo adversário de Alcaraz em Wimbledon sairá do duelo entre o australiano Aleksandar Vukic (69º) e o austríaco Sebastian Ofner (45º).

jw/pm/mcd/cb