Um grande incêndio florestal começou a sudeste de Atenas neste domingo (30), um dia depois que mais de 40 incêndios foram registrados na Grécia, que espera um verão particularmente desafiador no norte do país.

Acostumada a verões escaldantes, a Grécia enfrenta uma temporada difícil de incêndios florestais após o inverno mais quente e a primeira onda de calor já registrada, com temperaturas que chegaram a 44 °C.

De acordo com a Agência de Notícias de Atenas, o incêndio começou na manhã deste domingo na área de Plaka, no distrito de Keratea, onde sopravam fortes ventos.

O canal Ertnews informou que pelo menos três casas foram danificadas pelo incêndio.

Cerca de 140 bombeiros, 39 veículos, oito helicópteros e nove aeronaves operavam na área e as autoridades ativaram um sistema de alerta, pedindo aos moradores que evacuassem seis áreas próximas à capital.

Outro incêndio florestal começou na mesma área no sábado, mas foi controlado com sucesso.

Os bombeiros também conseguiram controlar outro grande incêndio, que começou na ilha de Serifos na tarde de sábado e causou danos a casas, armazéns e capelas, no domingo, de acordo com o prefeito.

No total, mais de 40 incêndios eclodiram em toda a Grécia no sábado, com ventos que frequentemente ultrapassavam 100 km/h, de acordo com o serviço de bombeiros.

O mapa de previsão publicado pelo Ministério da Proteção Civil para o domingo prevê um risco muito alto de incêndios na Ática, no Peloponeso, em Creta, no norte e no sul do mar Egeu e na Grécia central.

O primeiro-ministro, Kyriakos Mitsotakis, pediu aos gregos que se preparassem para uma difícil temporada de incêndios florestais.

"Tempos difíceis estão à nossa frente. Nosso esforço é contínuo, com a ajuda de novas ferramentas que constroem uma nova cultura de prevenção e responsabilidade", disse ele em sua mensagem semanal no Facebook.

