Impressionante no 'Grupo da Morte', a Espanha chega à fase mata-mata com confiança no seu jogo e argumentos para isso. Neste domingo, os espanhóis enfrentam em Colônia às 16h (horário de Brasília) a corajosa Geórgia, que quer prolongar seu conto de fadas na Euro-2024.

'La Roja' é a única seleção que completou a fase de grupos com três vitórias em três jogos e isso na complicada chave B, em que venceram a Croácia (3-0), dominaram a Itália (1-0) e mostraram contra Albânia que os reservas também têm qualidade (1-0).

Três vitórias, cinco gols a favor e nenhum contra são os principais argumentos com que a equipe de Luis de la Fuente chega às oitavas de final, a quinta vez consecutiva da Espanha.

Portugal também poderia ter feito uma campanha 100%, mas na última rodada esbarrou na bravura da Geórgia, liderada pelo talentoso meia-atacante Khvicha Kvaratskhelia.

O jogador de 23 anos, herói do país de 3,7 milhões de habitantes, já sabe o que é marcar contra a Espanha, a quem enfrentou três vezes desde 2021 com dois gols marcados.

"É melhor do que toda a Espanha", brincou na sexta-feira Giorgi Mamardashvili, goleiro do Valencia e um dos jogadores de seu time que mais receberam elogios neste torneio.

- "Nada a perder" -

Os caminhos de Espanha e Geórgia se cruzaram quatro vezes nos últimos anos, nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 e para esta Eurocopa-2024, todas elas favoráveis aos espanhóis, que em 2023 golearam por 7 a 1 em Tbilisi e 3 a 1 em Valladolid.

"Foi um momento difícil para nós, mas às vezes para avançar são necessários momentos como esse", lembrou o técnico Willy Sagnol sobre a goleada sofrida na Geórgia.

Na sua primeira participação numa Eurocopa, os georgianos conseguiram superar a fase de grupos com os pontos somados contra República Tcheca (1-1) e Portugal (2-0) após a derrota na estreia para a Turquia (3-1).

"Vamos a esse jogo com muita confiança, porque não temos absolutamente nada a perder. Para mim, já ganhamos a Eurocopa", declarou o ex-jogador francês, treinador da Geórgia desde 2021.

Outra arma de Sagnol é Georges Mikautadze, maior artilheiro do torneio com três gols, depois de ter marcado nos três jogos da fase de grupos.

- "A Espanha é claramente o melhor time" -

Argumentos suficientes para que a Geórgia seja levada a sério, antes de enfrentar a seleção que tem mostrado o melhor futebol na Alemanha.

"A Espanha é claramente a melhor equipe da competição até o momento, por isso será um jogo difícil", afirmou Sagnol, de 47 anos.

Não é para menos. Com um jogo vertical, impulsionado nas laterais pelos jovens Lamine Yamal e Nico Williams, capitaneado por Álvaro Morata e controlado desde o meio de campo por Rodri, 'La Roja' assusta todos os adversários.

Caindo no mesmo lado do chaveamento de outros favoritos como Alemanha, França e Portugal, os espanhóis chegam descansados a este primeiro obstáculo, depois do grande número de rotações que Luis de la Fuente promoveu na vitória sobre a Albânia.

Um triunfo neste domingo levaria a Espanha a Stuttgart, para enfrentar a anfitriã Alemanha, que neste sábado venceu a Dinamarca em Dortmund por 2 a 0.

Seria um duelo entre os únicos tricampeões europeus, que muitos já consideram como uma 'final antecipada'.

