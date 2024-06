A anfitriã Alemanha se classificou para as quartas de final da Euro 2024 neste sábado (29), ao derrotar a Dinamarca por 2 a 0 em Dortmund, em um jogo marcado por uma pausa devido a uma tempestade.

Um pênalti convertido por Kai Havertz no início do segundo tempo (53') e o terceiro gol do torneio de Jamal Musiala (68') deram a vitória à 'Mannschaft' sobre a 'Dinamite Vermelha' que, assim como na fase de grupos, se mostrou combativa e com opções.

A Alemanha, que vinha de um empate no último jogo do Grupo A contra a Suíça (1-1), reencontrou a vitória depois de um jogo muito disputado, em que teve de superar sustos e condições adversas para garantir a presença no dia 5 de julho, em Stuttgart, nas quartas de final.

Uma das marcas dos jogadores de Julian Nagelsmann neste torneio é a grande intensidade que aplicam nos jogos nos primeiros minutos, e no Westfalenstadion voltaram a mostrar isso.

Nico Schlotterbeck desviou de cabeça um escanteio de Toni Kroos e o zagueiro do Borussia Dortmund achou ter marcado seu primeiro gol com a camisa da 'Mannschaft', mas foi anulado devido a uma falta de Joshua Kimmich (4').

- Interrupção de 25 minutos -

O próprio meia do Bayern de Munique teve a grande oportunidade seguinte para os locais, defendida por Schmeichel (7'), que minutos depois voltou a evitar um gol, desta vez de Havertz (10').

O assédio alemão começou a diminuir e a Dinamarca foi aos poucos chegando até a área adversária, com um chute de Christian Eriksen interceptado por Antonio Rüdiger (31'), mas depois as nuvens negras que pairavam em torno do Westfalenstadion desde o início do jogo provocaram uma grande tromba d'água e uma tempestade com raios e trovões.

O árbitro inglês Michael Oliver teve que mandar os jogadores das duas seleções para os vestiários, enquanto os telões informavam a situação aos 60 mil torcedores.

Durante os 25 minutos que durou a interrupção, muitos permaneceram nas arquibancadas cantando, e outros, expostos à água que caía em cascatas da cobertura nos quatro cantos do recinto, se abrigaram nos corredores internos.

Assim que a chuva parou, o árbitro inglês Michael Oliver permitiu que os jogadores voltassem ao campo para um breve aquecimento, antes de retomar a partida às 22h00 locais (17h00 de Brasília), e apenas dois minutos depois, Schmeichel defendeu com o corpo uma cabeçada perigosa de Havertz (37').

- Andersen, de herói a vilão -

A melhor chance da Dinamarca chegou então, depois de uma bola perigosíssima perdida perto da pequena área de Schlotterbeck ter sido recuperada por Rasmus Hojlund, que mandou na rede pelo lado de fora (41'). O atacante do Manchester United teria mais uma grande oportunidade antes do intervalo, defendida por Manuel Neuer (45').

Já no segundo tempo, Joachim Andersen passou da comemoração de um gol que acabou sendo anulado por impedimento (50') a um toque na bola com a mão dentro da área. Pênalti para a Alemanha, convertido por Havertz (53').

Outra tentativa de Havertz (59') poderia ter aumentado o placar, mas quem acabou marcando foi Jamal Musiala, que definiu com perfeição ao ficar cara a cara na área com o goleiro, após um belo passe longo de Schlotterbeck.

E assim, sem brilhar excessivamente, mas dominando em meio ao caos, a Alemanha conseguiu a vaga nas quartas de final, onde enfrentará o vencedor do duelo deste domingo entre Espanha e Geórgia.

