O americano Dominique Antonio Richard Harris, de 15 anos, pode pegar prisão perpétua, após se declarar inocente, na quarta-feira (26/6), das acusações de participação na morte de Bobby Maher, de 14 anos. O garoto foi morto em abril, em um shopping em San Jose, nos Estados Unidos, após proteger sua namorada de dois adolescentes usando máscaras de esqui. Segundo os promotores do caso, Bobby foi imobilizado por um dos agressores, enquanto o segundo jovem o espancou até a morte.











Dominique está sendo julgado como adulto e admitiu aos investigadores que segurou a vítima para ajudar seu comparsa, que ele indicou ser Jarreth Plunkett, de 15 anos, a esfaquear o garoto. Segundo Harris, ele só segurou Bobby para garantir que a luta iria acabar. No entanto, as imagens do ataque, ocorrido em 7 de abril, mostram o rapaz jogando a vítima no chão e segurando-a no lugar logo em seguida, enquanto seu parceiro dá duas facadas. Dominique e Jarreth também são acusados de roubar facas antes da luta.







Segundo os policiais, Maher foi ao shopping para proteger sua namorada, após ela contar que estava sendo perseguida pelos dois garotos no local. O confronto teria sido motivado por um incidente ocorrido durante as férias do garoto. Segundo Dominique, Bobby viu os dois jovens saindo juntos de um banheiro químico e perguntou se eles eram “esquisitos”.











Imagens de vigilância do shopping mostraram que Maher tentou tirar sua namorada e a amiga dela do shopping antes que Plunkett o confrontasse. Dominique é acusado de conspiração para cometer homicídio de primeiro grau, agressão e lesão corporal qualificadas e furto qualificado.









Segundo informação do advogado de defesa Brandon Booth ao New York Post, o jovem se declarou inocente, mas alterou suas declarações, alegando motivos de doença ou deficiência mental. No entanto, durante a audiência, ele disse que não foi diagnosticado com qualquer dificuldade de aprendizagem.