Sem margem para tropeço, o Brasil vai em busca de sua primeira vitória na Copa América contra o Paraguai nesta sexta-feira (28), em Las Vegas, à espera de uma atuação convincente de seus jovens atacantes.

O trio ofensivo formado por Vinícius Júnior, Rodrygo e Raphinha não conseguiu vazar a defesa da Costa Rica na primeira rodada do Grupo D.

O técnico Dorival Júnior deverá manter os três jogadores na frente, mas se quiser mexer na equipe, tem Endrick como "coringa".

O novo atacante do Real Madrid, que espera sua primeira oportunidade como titular da Seleção, já mostrou seu faro de gol ao balançar as redes três vezes em sete jogos saindo do banco de reservas.

O único jogador mais jovem que Endrick nesta Copa América, o equatoriano Kendry Páez, já marcou de pênalti, na vitória de sua seleção sobre a Jamaica, em Las Vegas.

Contra a Costa Rica, Endrick entrou em campo no segundo tempo (70'), quando Dorival Júnior surpreendeu ao decidir tirar Vini Jr. e Raphinha.

O único que jogou os 90 minutos foi Rodrygo, que não participou com o grupo do treino de quarta-feira.

O atacante do Real Madrid permaneceu no hotel fazendo trabalho específico de "controle de cargas", segundo a CBF.

- Vencer e convencer -

O treino do Brasil só começou no final da tarde devido às altas temperaturas em Las Vegas (Nevada), que passaram dos 42º Celsius.

O calor não afetará o jogo contra o Paraguai, que vai começar às 18h no horário local (22h de Brasília), já que o Allegiant Stadium conta com uma cobertura e sistema de climatização.

O Brasil tem o duplo desafio de dar um espetáculo à altura de sua camisa, para apagar as críticas sobre o nível da atual geração, conseguir a vitória para tentar terminar na primeira posição do grupo.

A Colômbia, líder da chave com três pontos, será a última adversária da Seleção nesta primeira fase. O jogo será na próxima terça-feira, em Santa Clara (Califórnia).

O Paraguai, por sua vez, perdeu na estreia para a seleção colombiana (2 a 1), que está há 24 jogos invicta.

O técnico do time paraguaio, o argentino Daniel Garnero, minimizou a derrota, apontando que os gols da Colômbia surgiram em erros pontuais.

Em todo caso, Garnero não só precisa corrigir esses desajustes, mas também acertar um ataque que terá a dura missão de dar trabalho à defesa brasileira.

Para isso, o treinador aposta no oportunismo de Miguel Almirón, atacante do Newcastle da Inglaterra e principal jogador da seleção paraguaia.

- Prováveis escalações:

Brasil: Alisson - Danilo, Éder Militão, Marquinhos, Guilherme Arana - Bruno Guimarães, João Gomes, Lucas Paquetá - Raphinha, Vinícius Júnior e Rodrygo. Técnico: Dorival Júnior.

Paraguai: Rodrigo Morinigo - Gustavo Velázquez, Fabián Balbuena, Omar Alderete, Matías Espinosa - Andrés Cubas, Mathías Villasanti, Miguel Almirón, Ramón Sosa - Julio Enciso e Alex Arce. Técnico: Daniel Garnero.

