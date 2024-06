Ao menos 63 pessoas morreram e mais de 100 foram hospitalizadas na Índia após o consumo de bebida alcoólica adulterada vendida em um mercado clandestino de uma pequena cidade do sul do país, segundo um balanço atualizado divulgado nesta quinta-feira.

O balanço anterior era de 56 mortos. As bebidas foram consumidas no distrito de Kallakurichi, no estado de Tamil Nadu. Algumas pessoas ficaram cegas, outras desmaiaram na rua e morreram antes de chegar ao hospital.

Os trabalhadores pobres, em sua maioria homens que trabalham na agricultura, compram 'arrack', uma bebida popular no sul e sudeste da Ásia, em sacos plásticos e bebem antes de seguir para o trabalho.

Eles compram bebida alcoólica nas ruas porque é mais barato que a vendida nas lojas oficiais.

Os partidos políticos do estado de Tamil Nadu trocaram acusações pelas mortes. Alguns deputados da oposição foram expulsos do Parlamento local depois que organizaram um protesto na quarta-feira para exigir a renúncia do chefe de Governo do estado.

A cada ano, centenas de pessoas morrem na Índia vítimas de bebidas alcoólicas baratas, produzidas de maneira irregular, mas este incidente é um dos mais graves já registrados.

Para tentar aumentar a potência, as bebidas ilegais são frequentemente misturadas com metanol, que pode causar cegueira, danos ao fígado e morte.

