O técnico dos Estados Unidos, Gregg Berhalter, disse nesta quarta-feira (26) apostar em um jogo acirrado contra o Panamá pela segunda rodada da Copa América-2024, partida em que a seleção local poderá garantir a classificação para as quartas de final.

"Espero um jogo muito intenso (...) Eles têm muita consistência com o grupo que está jogando, principalmente os jogadores da frente, e a linha defensiva mudou um pouco, mas é muito atlética, com laterais que gostam de atacar", analisou Berhalter. "Eles têm meio-campistas que gostam de controlar o jogo.

Na coletiva de imprensa anterior ao jogo desta quinta-feira, no Mercedes Benz Stadium, em Atlanta, o técnico dos anfitriões destacou que será necessário ter cuidado com os lançamentos longos, pois acredita que os panamenhos os utilizam "de forma muito eficaz".

Berhalter garantiu que Tyler Adams poderá estar no jogo, depois que o meio-campista do Bournemouth teve que ser substituído no intervalo da primeira partida dos Estados Unidos, em Arlington, no Texas, na vitória por 2 a 0 sobre a Bolívia.

"Tyler está disponível para jogar, o que é uma boa notícia para o grupo", disse ele.

Berhalter mostrou respeito pelo Panamá, que perdeu por 3 a 1 para o Uruguai na estreia. "O jogo número dois é importante para nós. Ainda não estamos focados no que vem depois", garantiu o treinador.

"Eu com certeza espero uma equipe vai ser bem aguerrida", concordou Yunus Musah, que substituiu Adams na partida anterior, se referindo à seleção panamenha. "É muito agressiva, muito atlética, muito forte".

